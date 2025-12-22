Felipe Baloy es confirmado como nuevo entrenador de la selección de Panamá Sub-17

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/La Federación Panameña de Fútbol anuncia la contratación de Felipe Baloy como nuevo entrenador de la Selección Sub-17 Masculina de Panamá.

Baloy tendrá como primer reto clasificar a Panamá a la próxima Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026.

Otras noticias: Mundial 2026 | Thomas Christiansen traza la hoja de ruta para que la selección de Panamá compita y haga historia

El nuevo designado entrenador buscará la clasificación mundialista el próximo año cuando Panamá sea sede nuevamente en el Clasificatorio Masculino Sub-17 de CONCACAF 2026, a disputarse del 3 al 12 de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

El sorteo oficial realizado por la CONCACAF ubicó a Panamá Sub-17 en el grupo B junto a las selecciones juveniles de Nicaragua, Guadalupe, Anguila y Dominica.

Panamá Sub-17 estará debutando el próximo jueves 5 de febrero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez cuando se mida a su similar de Dominica.

Otras noticias: Mundial 2026 | Thomas Christiansen apunta a un rival africano para los amistosos de marzo

Para Baloy, recordado autor de nuestro primer gol en una Copa del Mundo de la FIFA, será su primer rol como entrenador de la escuadra Sub-17.

El campeón como entrenador del Tauro FC en el Torneo Clausura 2024 de la Liga Panameña de Fútbol viene de dirigir a la Selección Sub-19 de Panamá.

Con la Sub-19, el responsable de más de 100 partidos disputados como defensor con la Selección Mayor de Panamá obtuvo una medalla de plata en los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 y un subcampeonato en el Torneo Sub-19 UNCAF FIFA Forward Panamá 2025.

La Selección Sub-17 se mantiene entrenando en el COS Sports Plaza, pensando en su debut en el próximo Clasificatorio Masculino Sub-17 de CONCACAF 2026.

Panamá viene de decir presente en la pasada Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025, realizada en Doha, del 5 al 11 de noviembre.

Otras noticias: Mundial 2026 | Conoce cuánto recibirá la selección de Panamá por jugar en la copa

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026 será la vigésima primera edición del torneo juvenil más importante del planeta. Se disputará en Catar, país que recibió los derechos de organización plurianual para las ediciones 2025-2029, consolidando su papel como epicentro del fútbol internacional.

El campeonato contará con 48 selecciones y un total de 104 partidos, lo que lo convierte en el torneo más grande en la historia de esta categoría.

Los jugadores habilitados para participar deberán haber nacido a partir del 1 de enero de 2009, garantizando que se mantenga el espíritu juvenil del certamen. El actual campeón es Portugal, que conquistó el título en Catar 2025 tras vencer a Austria en la final, mientras que Italia y Brasil ocuparon el tercer y cuarto lugar respectivamente. Este antecedente eleva las expectativas sobre el nivel competitivo que se vivirá en 2026.

Otras noticias: Aníbal Godoy anticipa su retiro de la selección de Panamá tras el Mundial 2026 y destaca la fortaleza del grupo

La Copa Mundial Sub-17 Catar 2026 promete ser un escenario vibrante donde nuevas estrellas del fútbol mundial emergerán, reafirmando la importancia de este torneo como semillero de talentos y como vitrina global para países como Panamá, que sueñan con dejar huella en la historia del balompié juvenil.