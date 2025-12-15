Aníbal Godoy anticipa su retiro de la selección de Panamá tras el Mundial 2026 y destaca la fortaleza del grupo

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/El capitán de la Selección de Panamá, Aníbal Godoy, dejó entrever que su ciclo con el combinado nacional podría llegar a su fin tras la Copa Mundial de la FIFA 2026, al confirmar que, de asistir a la cita mundialista, ese sería el momento ideal para cerrar su etapa con la camiseta nacional.

Durante su participación en el programa Somos La Sele, de TVMAX, el mediocampista fue claro sobre su postura respecto al retiro internacional.

“Hay que saber cuándo y dónde retirarse. Todavía quedan seis meses y pueden pasar muchas cosas. Nadie sabe quién va al Mundial, pero si me toca ir, creo que es el mejor momento. Después del Mundial será mi último partido con la selección”, expresó Godoy.

El volante destacó que, aunque el jugador vive enfocado en su club, el pensamiento durante la eliminatoria siempre estuvo puesto en el objetivo mayor.

“Llegas a casa y piensas en la selección. Visualizas todo lo que venía, una eliminatoria complicada, con antecedentes duros en Copa Oro, Liga de Naciones y la eliminatoria pasada. Todo ese proceso nos dio el plus para creer en la clasificación”, afirmó.

Un liderazgo forjado en la adversidad

Godoy reconoció que el proceso rumbo al Mundial fue complejo y exigente, especialmente desde su rol como capitán.

“No es fácil ser capitán. No solo es lo que pasa en la cancha, también todo lo que se maneja fuera. Traté de hacerlo de la mejor manera, siempre priorizando el grupo”, señaló.

El mediocampista considera que el sufrimiento vivido durante la eliminatoria terminó fortaleciendo al equipo y conectando aún más con la afición.

“Creo que la gente disfruta más esta clasificación por todo lo que se sufrió. Esa celebración del último partido es el fruto de todo el camino recorrido”, añadió.

El valor del grupo y los líderes silenciosos

Más allá de lo individual, Godoy subrayó que la clave estuvo en el colectivo y en los distintos liderazgos dentro del vestuario.

“Hay líderes en todos los aspectos: en el camerino, en la cancha, en la comunicación. Jugadores como Manotas, Eric Davis, Carrasquilla y otros fueron fundamentales en los momentos más difíciles”, explicó.

También resaltó la madurez adquirida con el tiempo y la capacidad del equipo para crecer bajo presión.

“El fútbol es presión, críticas, exigencia. Aprendí a convivir con eso y hoy lo manejo de otra manera”, confesó.

Reconocimientos y nombres propios

Godoy tuvo palabras especiales para futbolistas que marcaron diferencia durante la eliminatoria, como Cecilio Waterman, a quien calificó como un jugador clave.

“Entraba pocos minutos y lo daba todo. Nos dio goles determinantes y fue importante dentro y fuera de la cancha”, destacó.

Asimismo, elogió el crecimiento de Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla, a quien visualiza como futuro capitán del equipo.

“Con cinta o sin cinta, Coco va a ser capitán de la selección. Tiene madera de líder”, afirmó.

Ilusión intacta rumbo al Mundial 2026

Finalmente, Godoy dejó claro que, pese a hablar de un posible retiro, su enfoque sigue siendo competitivo.

“Tenemos un grupo para competir. Si nos mentalizamos bien, podemos dar la sorpresa. El primer partido ante Ghana será clave. Ahí está el partido”, concluyó.