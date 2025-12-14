César Blackman anotó con el Slovan Bratislava y siguen líderes de la liga eslovaca

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/El panameño César Blackman atraviesa un gran momento futbolístico en el cierre del año, luego de anotar un gol en la victoria de su club, el Slovan Bratislava, que derrotó 3-2 al Zilina en la más reciente jornada del campeonato de Eslovaquia.

La anotación del defensor canalero llegó al minuto 53, siendo un gol clave para inclinar el partido a favor del conjunto capitalino. Para Blackman, este tanto representa su segundo gol de la temporada en el balompié eslovaco, confirmando su buen presente tanto en defensa como en aporte ofensivo.

Con este triunfo, el Slovan Bratislava se mantiene como líder del campeonato con 39 puntos, seguido muy de cerca por el DAC 1904, que suma 38 unidades, lo que anticipa una cerrada lucha por el título en las próximas jornadas.

Gran actuación individual según Flashscore

De acuerdo con las estadísticas de Flashscore, César Blackman tuvo un rendimiento destacado jugando los 90 minutos completos, recibiendo una calificación de 7.9, una de las más altas del partido.

En el aspecto ofensivo, el panameño registró:

1 gol

1 remate total , el cual fue a puerta

, el cual fue 0.16 en goles esperados (xG)

2 regates exitosos de 3 intentos (67%)

60 toques de balón

En la distribución, mostró gran precisión:

39 pases acertados de 43 (91%)

11 de 14 pases correctos en el último tercio del campo (79%)

0.03 en asistencias esperadas (xA)

Defensivamente, Blackman volvió a ser sólido:

5 de 7 duelos en el suelo ganados (71%)

2 de 2 entradas efectivas (100%)

2 intercepciones

1 despeje

Sin errores que derivaran en gol o remate rival

Blackman, pieza clave en el líder del torneo

El rendimiento del panameño consolida su rol como pieza importante en el Slovan Bratislava, no solo por su solidez defensiva, sino también por su capacidad de incidir en el marcador. En plena etapa navideña, César Blackman cierra el año con confianza y regularidad, siendo protagonista en uno de los clubes más importantes del fútbol eslovaco.

La Super Liga de Eslovaquia: historia, evolución y protagonistas del fútbol eslovaco

La Super Liga de Eslovaquia, máxima categoría del fútbol profesional en ese país europeo, es el principal escenario donde compiten los clubes más importantes del balompié eslovaco. Aunque hoy funciona como una liga independiente, su historia está profundamente ligada al pasado futbolístico de Checoslovaquia.

Antes de contar con un campeonato propio, los clubes eslovacos estuvieron integrados desde 1934 en el sistema de ligas de Checoslovaquia. Entre 1939 y 1945, durante el periodo de la República Eslovaca y la ocupación alemana, las instituciones compitieron de manera separada. Sin embargo, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el fútbol volvió a unificarse bajo el modelo checoslovaco.

Durante esa etapa, el club más exitoso fue el Slovan Bratislava, institución histórica que logró ocho títulos de liga y alcanzó el mayor hito internacional del fútbol eslovaco al conquistar la Recopa de Europa 1968-69, un logro que aún hoy marca un punto de referencia en la región.

El año 1993 representó un antes y un después para el fútbol del país. La disolución de Checoslovaquia dio paso a la creación de la Asociación Eslovaca de Fútbol y a un sistema de ligas completamente independiente. La temporada inaugural de la Primera División eslovaca contó con doce clubes, seis provenientes de la antigua máxima categoría y seis procedentes de divisiones inferiores.

En los primeros años del nuevo campeonato, el Slovan Bratislava mantuvo su hegemonía al conquistar tres ligas consecutivas, consolidándose como el equipo dominante. No obstante, en 1996, el 1. FC Košice rompió esa tendencia al convertirse en el primer campeón fuera de la capital, marcando un punto de inflexión en la competitividad del torneo.

Desde 2009, la Super Liga de Eslovaquia es organizada por los propios clubes a través de la Unión de Clubes de Liga, un modelo que ha permitido introducir cambios estructurales y nuevos formatos de competencia con el objetivo de elevar el nivel deportivo y la igualdad entre los participantes.

Gracias a estas transformaciones, han surgido nuevos protagonistas en el palmarés, como el MŠK Žilina y el Spartak Trnava, equipos que han contribuido a fortalecer la identidad competitiva del torneo y a consolidar a la Super Liga de Eslovaquia como una vitrina clave para el desarrollo del fútbol en Europa Central.

