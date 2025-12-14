Adalberto Carrasquilla tendría de compañero a un campeón de la Serie A de Brasil

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/Los Pumas de la UNAM está a punto de concretar uno de los fichajes más resonados de cara al Clausura 2026.

El club mexicano está muy cerca de cerrar al delantero extranjero que buscaba para la próxima temporada, y se trataría de Juninho Vieira, actual jugador del Flamengo.

De concretarse la operación, el atacante brasileño se convertiría en nuevo refuerzo de los Felinos y en compañero del panameño Adalberto Carrasquilla, quien compartiría vestuario con un campeón de la Serie A de Brasil.

Juninho, de 29 años, llegaría a la Liga BBVA MX procedente del Flamengo, equipo con el que fue partícipe de múltiples campeonatos a nivel local e internacional. Aunque registró 4 goles en 32 partidos con el conjunto carioca, su aporte fue clave dentro de un plantel ganador que logró títulos como la Copa Libertadores, la Copa Challenger, el Derbi de las Américas y, de manera destacada, el Brasileirao, torneo correspondiente a la Serie A de Brasil.

Según diversos reportes, Juninho ya tendría un acuerdo de palabra con Pumas para firmar un contrato por tres temporadas, mientras que el traspaso se habría cerrado en una cifra cercana a los 5 millones de dólares. Su llegada fortalecería el ataque universitario y sumaría experiencia internacional al proyecto deportivo, del cual forma parte el mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla.

Antes de su etapa en Brasil, el delantero tuvo un rendimiento sobresaliente en Azerbaiyán con el Qarabağ Futbol Klubu. Durante tres temporadas, disputó 81 partidos y anotó 41 goles, consolidándose como uno de los atacantes más determinantes del club. Su mejor versión llegó en la temporada 2023/24, cuando fue máximo goleador de la liga y brilló en competencias europeas, marcando 6 goles en 6 partidos durante la fase de clasificación de la UEFA Champions League.

¿Cuándo inicia el Torneo Clausura 2026 en la Liga MX?

A pesar de que el Apertura 2025 aún no define a su campeón (la final es entre Toluca y Tigres), la Liga MX ya ha revelado la fecha de inicio del Torneo Clausura 2026.

El arranque del primer torneo del año está fijado para el próximo 9 de enero. Este anuncio fue confirmado por Francisco Iturbide, Director de Operación y Competencias.

Este semestre será atípico debido al calendario. El torneo comenzará solo días antes de que inicie la actividad de la Champions Cup de la Concacaf.

Entre los cambios más importantes aprobados en la Asamblea de Dueños, destaca la exclusión del Play-In. Además, debido a la alta carga de partidos internacionales, se han calendarizado jornadas dobles para las semanas 2, 9 y 16 del torneo.

La Liga MX ha dejado claro que se buscará evitar modificar jornadas para mantener el orden, ya que no habrá reprogramaciones, salvo por causas de fuerza mayor o si el rendimiento deportivo en Concacaf lo hace absolutamente necesario.

