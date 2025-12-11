La selección de Panamá arropa el espíritu de fin de año al distrito de Chame

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/La emoción por la clasificación de la Selección de Panamá al Mundial 2026 sigue contagiando a todo el país, y esta vez se refleja de una forma tan creativa como inesperada.

En el distrito de Chame, el artesano y diseñador Víctor Álvarez, famoso por sus tradicionales muñecos de Año Nuevo, sorprendió a todos con una obra que rápidamente se convirtió en atractivo nacional: un “Diablo Rojo Mundialista” inspirado en los jugadores que lograron el histórico boleto a la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Álvarez lleva más de una década diseñando figuras que atraen a viajeros que transitan hacia y desde el interior del país. Cada año, cientos de panameños se detienen frente a sus artesanías para tomarse fotos y admirar la creatividad de sus muñecos. Sin embargo, para el 2026 decidió ir más allá y rendir homenaje a los héroes del fútbol panameño, celebrando la segunda clasificación mundialista en la historia del país. Su obra no solo es un tributo, sino también un símbolo del orgullo nacional que se vive en cada rincón de Panamá.

La “Thomaseta”: un bus que transporta a los héroes del Mundial

El elemento central del diseño es el frente de un colorido diablo rojo, transformado en una representación artística que Álvarez ha bautizado como la “Thomaseta”, en honor al entrenador Thomas Christiansen, quien aparece en la caricatura manejando el bus. El técnico danés-español lidera simbólicamente al equipo hacia la máxima cita del fútbol mundial, reflejando su papel protagónico en esta nueva gesta deportiva.

Dentro del bus destacan figuras clave de la selección como Aníbal Godoy, Cristian “El Fulo” Martínez, Adalberto Carrasquilla, Eric Davis, Fidel Escobar, Ccilio Waterman, José Fajardo, entre otros, todos recreados con expresiones alegres y posturas futbolísticas que representan la energía que el equipo ha mostrado en la cancha. La obra es un imán para los fanáticos, quienes no han dejado de fotografiarse con la pieza desde su presentación.

Un homenaje eterno para Luis “Matador” Tejada

Uno de los detalles más conmovedores del diseño es el espacio dedicado a Luis “Matador” Tejada, recordado como uno de los mejores goleadores en la historia de la selección. Su imagen aparece dentro del bus como un homenaje simbólico, reconociendo su legado y su impacto en el fútbol panameño. Este gesto ha generado comentarios emotivos entre los visitantes, quienes a menudo expresan nostalgia y admiración por el fallecido delantero.

El único muñeco que no será quemado

En una decisión sin precedentes, Víctor Álvarez anunció que este muñeco no será quemado en la tradicional celebración de fin de año.

“Este diseño no lo voy a quemar. Todo el 2026 estará disponible para quienes quieran verlo y disfrutarlo”, explicó el artesano.

Esto convierte al “Diablo Rojo Mundialista” en un atractivo permanente durante todo el año, ideal para quienes viajen por la ruta del Pacífico en búsqueda de una foto memorable.

Fútbol, identidad y tradición panameña

La obra de Álvarez une dos símbolos profundos de la cultura panameña: los diablos rojos y el fervor por la Selección de Panamá. El resultado es una pieza que no solo celebra el presente del fútbol panameño, sino que también fortalece la identidad nacional rumbo al Mundial 2026.

