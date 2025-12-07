Mundial 2026 | La selección de Panamá tiene en la mira dos amistosos en el mes de enero

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/Con el Grupo L del Mundial 2026 ya definido —donde Panamá enfrentará a Inglaterra, Croacia y Ghana— la preparación de la selección panameña comienza a tomar forma.

Una vez conocidas las sedes en las que jugará el equipo canalero (Toronto – Toronto – Nueva York), la Federación Panameña de Fútbol avanza en la planificación de los primeros compromisos del próximo año.

El gerente de selecciones, Christian Núñez, conversó con Ricardo Icaza de TVMAX Deportes sobre los posibles partidos amistosos que Panamá podría disputar en enero, incluyendo opciones concretas frente a Bolivia y México.

Núñez confirmó que, tras la clasificación mundialista, el primer duelo está muy cerca de cerrarse:

“Sí, ya veníamos trabajando después de la clasificación un posible partido con Bolivia, a nosotros es rival directo de Surinam, eso también creo que les ayuda mucho a ellos, nos ayuda a nosotros también a darle participación a los jugadores de la liga local, es fuera de fecha FIFA, pero nos ayuda con ese tema directamente, con los jugadores que en ese momento se encuentran inactivos, así que bueno, ya bastante adelantado lo de Bolivia para el día 18 de enero, ya son detalles los que faltan para terminar de confirmarlo y hacer la comunicación oficial.”

Además, reveló que se trabaja en un segundo amistoso, donde México aparece como la alternativa más fuerte:

“Se está trabajando también un segundo partido, hay algunas posibilidades, por ahí está México también preguntando, quieren hacer algo, quieren mover a sus jugadores en ese mes, así que ya estamos trabajando eso de la mano de la Federación Mexicana también con nosotros, a ver si podamos concretar esa opción y por qué no, dar un buen espectáculo en enero con una selección de un buen nivel.”

Sobre la posible sede del duelo ante la selección mexicana, Núñez fue claro:

“Sí, de llegarse a concretar, tenemos varias opciones, esa es la que más fuerte está sonando en este momento, sí sería en Panamá, es lo que estamos buscando, realizar un partido en Panamá posterior a ese partido que vamos a sostener en Bolivia.”

La selección de Panamá apunta a comenzar el 2025 con ritmo competitivo, aprovechando estas ventanas no oficiales para dar minutos a futbolistas del plano local y evaluar alternativas antes de adentrarse en la exigente preparación rumbo al Mundial 2026. Con duelos ante rivales de la región, el equipo canalero busca mantener continuidad y elevar su nivel antes del mayor reto de su historia futbolística.

