Tiendas del IMA cerrarán a nivel nacional hasta el 2 de enero por realización de megaferias arroceras

Ciudad de Panamá, Panamá/Las tiendas y distribuidoras del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) permanecerán cerradas a nivel nacional desde el lunes 29 de diciembre hasta el viernes 2 de enero, informó la entidad a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con el IMA, la medida responde a la realización de las megaferias arroceras, que se estarán desarrollando en distintos puntos del país, como parte de las jornadas de venta directa de arroz a precios accesibles, dirigidas a facilitar el acceso de la población a este grano de la canasta básica.

La institución instó a la ciudadanía a mantenerse atenta a sus canales oficiales de comunicación, donde se estarán anunciando las fechas y puntos específicos de cada feria, al tiempo que agradeció la comprensión de los consumidores ante el cierre temporal de sus establecimientos.

Según la información suministrada, las megaferias iniciarán a partir de las 8:00 de la mañana en los puntos previamente establecidos, por lo que se recomienda a los compradores asistir con tiempo y cumplir con los requisitos solicitados.

Para el lunes 29 de diciembre, las jornadas están programadas en los siguientes lugares:

📍 Panamá

Tienda del Pueblo de Silos Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito

📍 Bocas del Toro

Sede del IMA en el corregimiento de Finca 6, distrito de Changuinola

📍 Herrera

Parque San Sebastián, distrito de Ocú

📍 Panamá Este

Casa Comunal de Tortí, distrito de Chepo

📍 Coclé

Instalaciones del IMA, distrito de Penonomé

📍 Darién

Finca San Vicente de la Universidad de Panamá, contigua a la Aeronaval, en Metetí

El IMA recordó a los asistentes que deben presentar la cédula de identidad personal y llevar una bolsa reutilizable para el traslado del producto adquirido.