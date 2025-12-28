Tiendas del IMA cerrarán a nivel nacional hasta el 2 de enero por realización de megaferias arroceras
Ciudad de Panamá, Panamá/Las tiendas y distribuidoras del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) permanecerán cerradas a nivel nacional desde el lunes 29 de diciembre hasta el viernes 2 de enero, informó la entidad a través de un comunicado oficial.
De acuerdo con el IMA, la medida responde a la realización de las megaferias arroceras, que se estarán desarrollando en distintos puntos del país, como parte de las jornadas de venta directa de arroz a precios accesibles, dirigidas a facilitar el acceso de la población a este grano de la canasta básica.
La institución instó a la ciudadanía a mantenerse atenta a sus canales oficiales de comunicación, donde se estarán anunciando las fechas y puntos específicos de cada feria, al tiempo que agradeció la comprensión de los consumidores ante el cierre temporal de sus establecimientos.
Según la información suministrada, las megaferias iniciarán a partir de las 8:00 de la mañana en los puntos previamente establecidos, por lo que se recomienda a los compradores asistir con tiempo y cumplir con los requisitos solicitados.
Para el lunes 29 de diciembre, las jornadas están programadas en los siguientes lugares:
📍 Panamá
- Tienda del Pueblo de Silos Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito
📍 Bocas del Toro
- Sede del IMA en el corregimiento de Finca 6, distrito de Changuinola
📍 Herrera
- Parque San Sebastián, distrito de Ocú
📍 Panamá Este
- Casa Comunal de Tortí, distrito de Chepo
📍 Coclé
- Instalaciones del IMA, distrito de Penonomé
📍 Darién
- Finca San Vicente de la Universidad de Panamá, contigua a la Aeronaval, en Metetí
El IMA recordó a los asistentes que deben presentar la cédula de identidad personal y llevar una bolsa reutilizable para el traslado del producto adquirido.