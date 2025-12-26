Megaferias del IMA: Conoce cuándo y dónde se estarán desarrollando

Las ferias comenzarán a partir de las 8:00 a.m.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de Megaferias de arroz este lunes 29 de diciembre y martes 30 de diciembre, como parte de sus jornadas de venta directa para facilitar el acceso a este grano básico a precios accesibles.

De acuerdo con la entidad, las ferias comenzarán a partir de las 8:00 a.m. en los puntos establecidos, por lo que se recomienda a la ciudadanía asistir con tiempo y cumplir con los requisitos solicitados.

El IMA recordó a los compradores llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable para el traslado del producto.

LUNES 29 DE DICIEMBRE

📍Panamá

• Tienda del Pueblo de Silos Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito

📍Bocas del Toro

• Sede del IMA en corregimiento de Finca 6, en el distrito de Changuinola

📍Herrera

• Parque San Sebastián, en el distrito de Ocú

📍Panamá Este

• Casa Comunal de Tortí, distrito de Chepo

📍Coclé

• Instalaciones del IMA, distrito de Penonomé

📍Darién

• Finca San Vicente de la Universidad de Panamá, al lado de la Aeronaval, Metetí

MARTES 30 DE DICIEMBRE

📍Veraguas

• Predios de la agencia del IMA, en el distrito de Soná

• Silos del IMA de La Barrera, en el distrito de Santiago

📍Los Santos

• A un costado de la iglesia (calle frente al Banco Nacional), en Macaracas

• Plaza Praga, distrito de Las Tablas

📍Colón

• Comunidad de Arcoirís, frente a la Junta Comunal de Cristóbal

📍Chiriquí

• Predios de la Gobernación de Chiriquí

📍Darién

• Parque de la comunidad de Santa Fe, en el distrito de Santa Fe

📍Panamá

• Tienda del Pueblo Frigo -San Antonio, en Juan Díaz

📍Panamá Oeste

• Auditorio de Capira, en Capira cabecera

📍Panamá Este

• Agencia del IMA en el distrito de Chepo

📍Coclé

• Mercado Agrícola Artesanal La Pintada, distrito de La Pintada

• Parque 15 de enero, en el corregimiento de Antón cabecera