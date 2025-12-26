Megaferias del IMA: Conoce cuándo y dónde se estarán desarrollando
Las ferias comenzarán a partir de las 8:00 a.m.
Ciudad de Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la realización de Megaferias de arroz este lunes 29 de diciembre y martes 30 de diciembre, como parte de sus jornadas de venta directa para facilitar el acceso a este grano básico a precios accesibles.
De acuerdo con la entidad, las ferias comenzarán a partir de las 8:00 a.m. en los puntos establecidos, por lo que se recomienda a la ciudadanía asistir con tiempo y cumplir con los requisitos solicitados.
El IMA recordó a los compradores llevar su cédula de identidad personal y una bolsa reutilizable para el traslado del producto.
LUNES 29 DE DICIEMBRE
📍Panamá
• Tienda del Pueblo de Silos Pan de Azúcar, en el distrito de San Miguelito
📍Bocas del Toro
• Sede del IMA en corregimiento de Finca 6, en el distrito de Changuinola
📍Herrera
• Parque San Sebastián, en el distrito de Ocú
📍Panamá Este
• Casa Comunal de Tortí, distrito de Chepo
📍Coclé
• Instalaciones del IMA, distrito de Penonomé
📍Darién
• Finca San Vicente de la Universidad de Panamá, al lado de la Aeronaval, Metetí
MARTES 30 DE DICIEMBRE
📍Veraguas
• Predios de la agencia del IMA, en el distrito de Soná
• Silos del IMA de La Barrera, en el distrito de Santiago
📍Los Santos
• A un costado de la iglesia (calle frente al Banco Nacional), en Macaracas
• Plaza Praga, distrito de Las Tablas
📍Colón
• Comunidad de Arcoirís, frente a la Junta Comunal de Cristóbal
📍Chiriquí
• Predios de la Gobernación de Chiriquí
📍Darién
• Parque de la comunidad de Santa Fe, en el distrito de Santa Fe
📍Panamá
• Tienda del Pueblo Frigo -San Antonio, en Juan Díaz
📍Panamá Oeste
• Auditorio de Capira, en Capira cabecera
📍Panamá Este
• Agencia del IMA en el distrito de Chepo
📍Coclé
• Mercado Agrícola Artesanal La Pintada, distrito de La Pintada
• Parque 15 de enero, en el corregimiento de Antón cabecera