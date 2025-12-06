Mundial 2026 calendario | Descubre Toronto ciudad que recibirá a la selección de Panamá

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/¡Llega la hora de la verdad! ¡La travesía de la Selección Nacional de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 26™ tendrá una escala de ensueño en una metrópoli de primer nivel! Nos referimos a Toronto, la vibrante urbe canadiense que se prepara para el evento más grande del fútbol y recibirá a Panamá en los primeros dos partidos, ante Ghana y luego frente a Croacia.

Por primera vez en su historia, la Copa Mundial de la FIFA desembarcará en Toronto. A pesar de ser una sede novel para el Mundial absoluto, esta ciudad es todo menos ajena a la adrenalina de los grandes torneos futbolísticos internacionales.

Toronto añadirá esta edición de la Copa Mundial de la FIFA 26™ a su ya rica historia futbolística. La ciudad más grande del país se vestirá de gala para recibir al mundo, y será la anfitriona de seis emocionantes partidos durante el evento mundial. Además, tendrá el honor de albergar el primer partido de la Selección de Canadá en el torneo.

La pasión por el balompié ha unido a los habitantes de la zona metropolitana de Toronto durante más de un siglo. Esta tradición se institucionalizó y se elevó a la Major League Soccer (MLS) en 2007, cuando el Toronto FC se convirtió en el principal equipo de fútbol profesional de la ciudad. El Toronto FC es el famoso equipo que la ciudad llama suyo.

La joya de la corona futbolística de Toronto es el BMO Field. Este es un estadio nacional de fútbol de primerísima categoría, y la ciudad se enorgullece enormemente de sus instalaciones. El BMO Field fue construido originalmente para un acontecimiento que batió récords de asistencia y organización: la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Canadá 2007™.

La afición de Toronto es conocida por su fervor incondicional y su capacidad de llenar el estadio. De hecho, en más de una docena de ocasiones desde la década de 1970, Toronto ha registrado la mayor asistencia del año a un campeonato futbolístico en toda Canadá.

Un ejemplo palpable de esta euforia se vivió en la Copa de la MLS de 2017. Aquel año, el BMO Field se abarrotó con una cifra impresionante de 30.584 espectadores. Tras el encuentro, las calles vibraron con las celebraciones y el paseo triunfal del Toronto FC, demostrando la profunda conexión entre el club y la ciudad.

La ciudad de Toronto, de fama mundial, posee un currículum robusto en cuanto a la organización de grandes espectáculos deportivos. Ha sido sede de importantísimos partidos internacionales de fútbol, cuya tradición se remonta a 1957, cuando acogió la primera participación de Canadá en los clasificatorios para la Copa Mundial de la FIFA™.

Además, la ciudad cuenta con una larga lista de eventos de élite organizados: en 1976 fue sede de varios encuentros del Torneo Olímpico de Fútbol, y previamente, en 1974, albergó el Campeonato Juvenil de la Concacaf. Su compromiso con el desarrollo juvenil se evidenció al acoger el Campeonato Mundial Sub-16 de la FIFA 1987.

Más recientemente, fue central en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Canadá 2007™, sirviendo como oficina central, y siendo la sede tanto del partido inaugural como de la gran final. La urbe también fue sede del Campeonato Femenino de la Concacaf 1998, y en 2014, el partido inaugural de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Canadá 2014™ se disputó en Toronto.

El fútbol no es el único deporte que prospera en esta metrópoli deportiva. Toronto es una ciudad que financia franquicias profesionales en múltiples disciplinas, incluyendo al ya mencionado Toronto FC (MLS) y al AFC Toronto (NSL) en el fútbol. En el ámbito del hockey sobre hielo cuenta con los Maple Leafs (NHL) y los Toronto Sceptres (PWHL).

En baloncesto, la ciudad es casa de los Raptors (NBA) y los Toronto Tempo (WNBA). El béisbol profesional está representado por los Blue Jays (MLB), y también tienen presencia el York United (CPL), los Argonauts (CFL), el Wolfpack (RFL) y el Rock (NLL).

Además, la ciudad organiza anualmente la Copa Rogers de tenis y la Serie IndyCar. En 2015, Toronto también demostró su capacidad organizativa al albergar los prestigiosos Juegos Panamericanos. La zona metropolitana no solo se enfoca en el equipo profesional principal, sino que invierte en el futuro del deporte, incluyendo al Toronto FC II, la Academia del Toronto FC y el Súper Centro Regional del Fútbol Canadiense de Ontario, dedicado al desarrollo de jugadoras juveniles.

Todo este contexto histórico y deportivo asegura que la Selección de Panamá será recibida en una ciudad con un profundo amor por el juego bonito, lista para el debut mundialista y con la infraestructura necesaria para vivir una experiencia inolvidable en la Copa Mundial de la FIFA 26™. Toronto es el corazón deportivo de Canadá, y está lista para vibrar al ritmo del fútbol global.

