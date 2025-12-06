Calendario Mundial 2026 | La selección de Panamá conoce sus destinos, aquí te contamos

Panamá/La FIFA presentó este sábado el calendario oficial y las sedes para la Copa Mundial de la FIFA 2026, certamen que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, y que marcará la primera edición con 48 selecciones.

Con la publicación del programa completo de partidos, la Selección de Panamá, dirigida por Thomas Christiansen, conoció finalmente las ciudades y estadios donde afrontará su participación dentro del Grupo L.

Panamá compartirá grupo con Inglaterra, Croacia y Ghana, tres selecciones de amplio recorrido internacional. La revelación de las sedes permite al cuerpo técnico panameño comenzar la planificación logística para cada encuentro, tomando en cuenta factores como desplazamientos, tiempos de recuperación y adaptación a las condiciones climáticas de cada región.

Según el calendario revelado, Panamá disputará sus partidos de la fase de grupos de la siguiente manera:

Las sedes asignadas determinarán también los posibles desplazamientos del equipo, que podría recorrer largas distancias entre partidos, una de las características del formato ampliado de este Mundial. Tanto el cuerpo técnico como la Federación Panameña de Fútbol cuentan ahora con la información necesaria para ajustar la logística de hospedaje, entrenamientos y recuperación.

Para Panamá, este será un desafío histórico dentro de un torneo que reunirá a selecciones de primer nivel y que ofrecerá una estructura competitiva inédita. La confirmación del calendario marca el inicio del tramo final de preparación, donde la planificación, el análisis de rivales y la adaptación a cada sede serán clave para competir con orden y ambición en el escenario más importante del fútbol mundial.

