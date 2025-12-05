Reacciones: Thomas Tuchel analiza el Grupo L y reconoce el desafío de enfrentar a Panamá, Croacia y Ghana

El Mundial 2026 que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX.

Panamá/El entrenador de la Selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, fue uno de los protagonistas en la zona mixta tras el sorteo del Mundial 2026, celebrado en el Kennedy Center de Washington. El técnico alemán, al servicio del combinado inglés, ofreció una primera valoración del Grupo L, donde compartirá zona con Croacia, Ghana y Panamá.

Tuchel inició destacando el mérito panameño y su conocimiento previo de algunos de sus jugadores:

“Sí, por supuesto. Lo conozco como jugador, y así llegaron. Mis felicitaciones. Es un gran logro llegar directamente con Panamá.”

El entrenador subrayó que para Inglaterra no hay margen para la relajación:

“Nosotros ya hemos clasificado y nos lo tomaremos muy en serio. Estaremos bien preparados cuando llegue el momento.”

Sobre el análisis inicial del grupo, Tuchel fue directo:

“Sí, es un grupo difícil, creo que para todos nosotros. Un grupo complicado.”

Y remarcó que, por ahora, la prioridad es enfocarse en lo que viene:

“El enfoque va hacia el fútbol de grupo.”

Consultado sobre sus referencias sobre Panamá y su entrenador, Thomas Christiansen, Tuchel admitió que su conocimiento todavía es limitado:

“Conozco al técnico. No mucho, pero no hay problema. Cuando llegue el momento, analizaremos todo.”

Al evaluar a los otros rivales, especialmente Croacia y Ghana, el seleccionador inglés destacó el peso internacional de los europeos:

“Croacia era un top seis del Bombo 2, el equipo con mayor ranking. Han jugado finales. Han disputado la final en un Mundial y en la Eurocopa. Son muy experimentados.”

Para Tuchel, el debut ante Croacia representará un desafío inmediato:

“Es un partido inaugural muy difícil para nosotros.”

Sobre Ghana, fue más breve pero igualmente respetuoso, señalando que es un equipo físico, competitivo y con presencia en grandes ligas:

“También es un equipo con jugadores de la Premier League y un rol importante en sus clubes. Tienen experiencia de Mundial. Así que será un grupo difícil.”

Tuchel también se refirió a Panamá y a la figura de Christiansen con una frase que dejó sonrisas en la zona mixta:

“Panamá es un grupo difícil. El motivo es el señor Christiansen. Él sabrá la respuesta. Él sabrá la respuesta, honestamente.”

Y añadió con humor que, por ahora, el técnico panameño tiene ventaja en conocimiento:

“Técnicamente, no. Yo sé mucho más sobre él y sobre su equipo de lo que él sabe de nosotros. Sí. Esa es una ventaja para él… pero esto cambiará. Te lo dije, cambiará en junio.”

Con esas palabras, Tuchel dejó claro que Inglaterra afrontará la fase de grupos con respeto, planificación y la convicción de llegar en su mejor momento al torneo.