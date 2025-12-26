Tasas de interés en Panamá podrían comenzar a bajar hacia finales de 2026

La eventual disminución de las tasas en el país dependerá principalmente de la evolución del orden interno, el costo de los depósitos y la recuperación del crédito en el sistema financiero.

Ciudad de Panamá/Tras un año marcado por múltiples incrementos en las tasas de interés, surge la interrogante sobre qué ocurrirá con los préstamos en Panamá durante 2026. De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, el comportamiento de las tasas podría comenzar a mostrar señales de alivio hacia finales del próximo año, aunque de manera gradual.

“Yo creo que ya para finales del 2026 vamos a estar viendo algo, yo calculo que para finales del próximo año vamos a ver efectivamente una reducción de tasas”, indicó Milton Ayón Wong, superintendente de Bancos.

A pesar de que en Estados Unidos la Reserva Federal anunció recientemente una nueva reducción de tasas, la tercera consecutiva en lo que va del año, las autoridades financieras panameñas advierten que este comportamiento no se traslada de forma inmediata al sistema bancario local.

“Todo el mundo piensa que si el FED bajó 0.25, ya aquí tiene que bajar, y en realidad eso no funciona así. En Panamá funcionan con los costos de fondos, que son una mezcla entre cuentas de ahorros, cuentas corrientes, pero principalmente más del 60 o 70% son costos de plazo fijo”, explicó Ayón Wong.

Detalló que estos depósitos no se contratan a corto plazo, sino por periodos promedio de entre 14 y 16 meses, por lo que cualquier reducción en las tasas tiene un desfase aproximado de un año.

Según la Superintendencia de Bancos, la eventual disminución de las tasas en el país dependerá principalmente de la evolución del orden interno, el costo de los depósitos y la recuperación del crédito en el sistema financiero.

En Panamá, durante el último trimestre de 2025, se ha registrado un aumento en las tasas de interés de los préstamos hipotecarios, una situación que ha impactado directamente a las viviendas bajo el régimen de interés preferencial, generando preocupación entre los compradores y el sector inmobiliario.

Las autoridades reiteran que el panorama para 2026 estará condicionado por factores internos y externos, por lo que cualquier ajuste en las tasas se daría de forma progresiva y no inmediata.

Con información de María De Gracia