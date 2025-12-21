Ministro Icaza: inversión pública y proyectos del Canal apuntan a reactivar la economía en 2026

🔴 Para 2026, el plan de inversión pública supera los 11 mil millones de dólares . 🔴 Entre los proyectos estratégicos mencionó el lago de Río Indio , el corredor energético , nuevas concesiones portuarias y una autopista interoceánica en la ribera oeste del Canal.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas del Gobierno, José Ramón Icaza, aseguró que 2025 fue “un año lleno de retos”, pero también de oportunidades, en el que la administración del presidente José Raúl Mulino logró avanzar en la recuperación de obras abandonadas, la reactivación económica y la ejecución del plan estratégico de gobierno.

Durante una entrevista en el programa Radar, Icaza recordó que el año inició con fuertes tensiones sociales producto de las reformas a la Caja de Seguro Social y con un panorama fiscal complejo, heredado de un déficit de 7.5 % al cierre de 2024. “Definitivamente fue un año de amplios desafíos, pero también de grandes oportunidades y nosotros nos sentimos muy satisfechos de lo que ha sido el desarrollo de este año 2025”, afirmó.

El ministro explicó que uno de los principales obstáculos fue la falta de una adecuada programación fiscal y financiera en proyectos heredados, lo que obligó al Ejecutivo a renegociar contratos y asegurar financiamiento multianual. “Nos ha tocado sentarnos con cada una de las empresas que habían sido contratadas en su momento y llegar a una negociación a un acuerdo para entonces poder recuperar estas obras”, señaló, subrayando que el objetivo ha sido culminar proyectos iniciados en administraciones anteriores por el beneficio directo a la población.

Hospitales y obras recuperadas

En el sector salud, Icaza destacó la inauguración del hospital de Bugaba el pasado 27 de noviembre, la reactivación del hospital de Metetí en Darién, que se espera culminar en 2027, así como el avance del Hospital del Niño y la recuperación del Hospital Manuel Amador Guerrero en Colón. “El presidente Mulino y su gobierno nacional está comprometido en terminarlo porque al final el beneficio es para cada uno de nosotros”, enfatizó.

Prioridad al agua potable

El ministro reiteró que el agua ha sido una prioridad del gobierno. Mencionó el rescate de proyectos como la potabilizadora de Arraiján, la rehabilitación de Sabanitas 1 y 2 en Colón y la planta de tratamiento de aguas residuales de David. Además, recordó que se lanzó un programa nacional para rehabilitar 20 potabilizadoras, de las cuales nueve ya han sido adjudicadas.

Icaza reconoció la necesidad de revisar el modelo de gestión del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan). “El Idaan requiere definitivamente un análisis interno para fortalecer su gobernanza”, dijo, al revelar que actualmente solo entre 35% y 40% del agua producida está debidamente contabilizada, lo que obliga a trabajar en reducción de fugas y medición del consumo.

Empleo y reactivación económica

En materia de empleo, el funcionario destacó el impacto de las obras públicas. “El cuarto puente actualmente emplea a 2,000 personas y se espera que para el año 2026 siga hasta llegar a su pico de 3,700 plazas de empleo”, indicó, añadiendo que solo el hospital de Bugaba generó unas 800 plazas de trabajo. Para 2026, el plan de inversión pública supera los 11 mil millones de dólares.

Canal de Panamá y proyectos estratégicos

Icaza también resaltó la coordinación histórica entre el Gobierno y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Informó que los aportes del Canal alcanzaron una cifra récord de 2,965 millones de dólares y recordó que “representan aproximadamente 25 centavos de cada dólar que ingresa al Tesoro Nacional”.

Entre los proyectos estratégicos mencionó el lago de Río Indio, el corredor energético, nuevas concesiones portuarias y una autopista interoceánica en la ribera oeste del Canal. “Entre los cuatro proyectos estimamos una inversión total de poco más de 8 mil millones de dólares”, detalló, con inicio de construcciones previsto para 2027.

Reformas a la ley de contrataciones

Finalmente, el ministro confirmó que el Ejecutivo prepara un proyecto para reformar la Ley de Contrataciones Públicas, con el fin de reducir retrasos, adendas y cuestionamientos en los procesos. “Somos de la opinión de que debemos tener contrataciones luego de que se cumplan los requisitos para que las empresas puedan presentar su precio en función de experiencia técnica y capacidad financiera”, sostuvo.

Icaza adelantó que el borrador podría llegar al Consejo de Gabinete en enero o febrero de 2026 y cerró reiterando el compromiso del Ejecutivo: “La población panameña ha visto un gobierno nacional que se encuentra en el campo, en las comunidades, trabajando, recuperando obras y culminando obras”.

