Agua en Panamá Oeste: Idaan inicia ejecución de dos proyectos con $1.2 millones en inversión

La inversión de estas obras, que tienen un plazo de ejecución de 310 días, es de más de $1.2 millones.

Panamá Oeste/El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) entregó este jueves 17 de diciembre dos órdenes de proceder para la ejecución de dos proyectos que buscan mejorar el suministro de agua potable en La Chorrera y Arraiján.

El objetivo de estos proyectos, dijo el director, Rutilio Villarreal, es eliminar el uso de carros cisterna con soluciones que garantizan un servicio constante y sostenible.

Los proyectos se ejecutarán en la comunidad de Naos-La Palmita en Barrio Balboa (La Chorrera), que beneficiará a más de 4 mil residentes, y en las comunidades de Koskuna y Bello Horizonte en Veracruz (Arraiján), donde se han establecido unas 324 viviendas.

“Nos propusimos la eliminación del uso de carros cisterna en forma progresiva, hoy avanzamos en Panamá Oeste con la entrega de órdenes de proceder de dos proyectos que cumplen con este compromiso”, destacó Rutilio Villarreal, durante el acto de entrega de órdenes de proceder celebrado en la comunidad de Naos.

En el sector de Naos – La Palmita, Barrio Balboa, se contempla la estación de bombeo y los tanques de reserva, mientras que en las comunidades de Koskuna y Bello Horizonte (Tranquilandia) se reactivarán los pozos y se contará con estación de bombeo, tanque de almacenamiento, entre otros.

En tanto, en Veracruz, serán beneficiadas al menos unas 1,500 personas.

La inversión de estas obras, que tienen un plazo de ejecución de 310 días, es de más de $1.2 millones.

Sobre los proyectos de la potabilizadora de Arraiján, dijo que avanzan a un 30% y que la obra tiene 7 años en construcción. La del Trapichito, explicó que ya se encuentra en licitación.

Información de Luis Mendoza

Otros contenidos que le pueden interesar: