Exministra Calderon cuestiona endurecer la ley penal juvenil y advierte que el problema real es la falta de prevención
Sin embargo, la propuesta ha generado reacciones encontradas. Una de las voces críticas es la de Leonor Calderón, exministra de Desarrollo Social y una de las principales responsables de la elaboración original de esta normativa, quien advierte que endurecer la ley no resolverá el problema de fondo.
Ciudad de Panamá, Panamá/El uso de menores de edad en homicidios y otros delitos graves ha encendido nuevamente el debate sobre la responsabilidad penal juvenil en Panamá, luego de que el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, expresara su preocupación por el incremento de adolescentes utilizados para cometer asesinatos.