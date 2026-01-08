Exministra Calderon cuestiona endurecer la ley penal juvenil y advierte que el problema real es la falta de prevención

Sin embargo, la propuesta ha generado reacciones encontradas. Una de las voces críticas es la de Leonor Calderón, exministra de Desarrollo Social y una de las principales responsables de la elaboración original de esta normativa, quien advierte que endurecer la ley no resolverá el problema de fondo.