Mulino se distancia de Ramón Carretero: 'Mi Gobierno no tiene ninguna relación ni directa ni indirectamente con el señor'

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, marcó distancia este jueves del empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, incluido el pasado 11 de diciembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la denominada Lista Clinton, y aseguró que su administración no mantiene vínculo alguno con el sancionado.

Durante su última conferencia de prensa de 2025, el mandatario subrayó que la medida adoptada por Washington responde a decisiones soberanas de ese país y a hechos vinculados con Venezuela.

Con relación al empresario panameño es otra decisión de los Estados Unidos por hechos ocurridos en Venezuela o alejadamente realizados en Venezuela. Mi gobierno no tiene ninguna relación ni directa ni indirectamente con el señor. No hay un solo contrato relacionado con él directamente ni él juega un rol importante en Panamá en términos de actividad económica”, afirmó Mulino.

El presidente señaló que cualquier explicación sobre los señalamientos deberá ser dada por el propio empresario ante las autoridades estadounidenses.

Lo demás tendrá él que responder si es que lo va a hacer ante las autoridades de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro, que es quien impone estas medidas para lo que corresponda, pero ese es un problema completamente ajeno al gobierno por completo”, sostuvo.

El 11 de diciembre, la OFAC anunció sanciones contra tres sobrinos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro; contra Ramón Carretero Napolitano por su presunta vinculación con el mandatario venezolano; y contra seis compañías navieras que operan en el sector petrolero venezolano.

En su comunicado, la OFAC indicó que Carretero “ha participado en lucrativos contratos con el régimen de Maduro y ha mantenido diversos negocios con la familia Maduro-Flores, incluyendo la asociación en varias empresas”, y que además “ha facilitado envíos de productos petrolíferos en nombre del gobierno venezolano”. La designación se realizó, según el organismo, en el marco de la Orden Ejecutiva 13850, por operar en el sector petrolero de la economía venezolana.

Conflicto entre Estados Unidos y Venezuela es ajeno a Panamá

Mulino también dejó claro que el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela es ajeno a Panamá y que su gobierno lo observa con cautela. “Es completamente ajeno en términos de participación. Estados Unidos tiene un reclamo con Venezuela por distintas cosas, entre ellas desconocer la democracia y patrocinar el narcotráfico bajo el criterio que establece el gobierno de Estados Unidos. Ese es un problema entre ellos que Panamá observa con mucho cuidado, por supuesto”, puntualizó.

Con estas declaraciones, el jefe del Ejecutivo buscó despejar cualquier duda sobre posibles vínculos del Estado panameño con personas o actividades sancionadas por el gobierno estadounidense, reafirmando que Panamá no forma parte de ese conflicto y que su administración se mantiene al margen de decisiones y disputas internacionales que no le competen.