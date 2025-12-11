EEUU incluye al empresario panameño Ramón Carretero en Lista Clinton por sus vínculos con Nicolás Maduro

Panamá/La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que sancionó a tres sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores; al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano por su vinculación a Nicolás Maduro; y a seis compañías navieras que operan en el sector petrolero venezolano.

El comunicado donde la OFAC incluye a Carretero en la Lista Clinton señala que: "Hoy también se encuentra en la mira a Ramón Carretero Napolitano ( Carretero ), empresario panameño que ha participado en lucrativos contratos con el régimen de Maduro y ha mantenido diversos negocios con la familia Maduro-Flores, incluyendo la asociación en varias empresas. Carretero ha facilitado envíos de productos petrolíferos en nombre del gobierno venezolano. La OFAC lo designa de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850 por operar en el sector petrolero de la economía venezolana".

La OFAC también identificó a seis buques asociados que han "incurrido en prácticas de transporte marítimo engañosas e inseguras y que continúan proporcionando recursos financieros que impulsan el régimen narcoterrorista corrupto de Maduro".

“Nicolás Maduro y sus cómplices criminales en Venezuela están inundando Estados Unidos con drogas que están envenenando al pueblo estadounidense”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Añadió que las sanciones desbaratan el intento fallido de la administración del expresidente Joe Biden de llegar a un acuerdo con Maduro, "lo que permite su control dictatorial y brutal a expensas del pueblo venezolano y estadounidense. Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Tesoro exige responsabilidades al régimen y a su círculo de compinches y empresas por sus continuos crímenes”.

Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas son los sobrinos de Cilia Flores, a quien el gobierno de Estados Unidos vincula al narcotráfico en Venezuela. Campo y Flores de Freitas, conocidos popularmente como los "narcosobrinos",

Según el informe de la OFAC, en noviembre de 2015, fueron arrestados en Puerto Príncipe, Haití, mientras ultimaban un acuerdo para transportar cientos de kilogramos de cocaína a Estados Unidos. En noviembre de 2016, fueron condenados por cargos de narcotráfico, pero el presidente Biden les concedió el indulto en octubre de 2022. Campo y Flores de Freitas regresaron a Venezuela y, a partir de 2025, han continuado con sus actividades de narcotráfico.

De igual forma, Carlos Erik Malpica Flores, el tercero de los sobrinos de Cilia Flores designados hoy, ex presunto tesorero nacional de Venezuela y presunto vicepresidente de la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), fue designado en julio de 2017, pero eliminado de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) de la OFAC en 2022 para promover la reanudación de las negociaciones para un acuerdo finalmente fallido perseguido por la administración Biden para devolver las elecciones democráticas a Venezuela.

"Maduro continúa negando los valores democráticos en el país y se niega a reconocer la voluntad del pueblo venezolano, y por lo tanto, está en el interés de la política exterior de los Estados Unidos continuar aplicando presión a aquellos vinculados al régimen de Maduro. En consecuencia, la OFAC está redesignando a Malpica, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692, por ser un funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela",

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, esta acción se constituye como el último esfuerzo contra la red familiar de corrupción, nepotismo y narcotráfico de Maduro. Malpica, Campo y Flores de Freitas se unen a Maduro, Cilia Flores, su hijo Nicolás Maduro Guerra y los tres hijos de Cilia Flores: Walter Gavidia Flores, Yosser Gavidia Flores y Yoswal Gavidia Flores, en la Lista SDN.

Puede leer los comunicados, conocer a todas las empresas, buques y personas designadas en el siguiente enlace: