Jet privado en el que viajaba Ramón Carretero se estrella en el principal aeropuerto de Venezuela

Pobladores de La Guaira comentaron a la AFP que más temprano hubo ráfagas de vientos inusuales que tumbaron algunos árboles.

Venezuelas/Un jet privado en el que viajaba el empresario Ramón Carretero se estrelló el miércoles en el principal aeropuerto de Venezuela poco después de haber despegado, así lo confirmaron fuentes cercanas a TVN Noticias.

De acuerdo con la información suministrada, Carretero se encuentra estable, con heridas leves y está siendo atendido en un centro médico de la ciudad.

Más temprano, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC), detalló que la aeronave Learjet 55 se precipitó a tierra en la pista del Aeropuerto Internacional de Maiquetía en La Guaira, que sirve a Caracas, cerca de las 13H00 (17H00 GMT). Agregaron que dos personas fueron rescatadas con vida, informaron autoridades, sin especificar si había fallecidos.

La AFP pudo comprobar que sobre las 15H00 locales ya se había apagado el incendio generado.

"Se activaron los protocolos de búsqueda y salvamento, logrando el rescate con vida de dos pasajeros, quienes inmediatamente recibieron la atención médica, encontrándose en condiciones estables", según el comunicado del INAC, que no precisó cuántas personas iban a bordo.

Varios testigos reportaron una gran cantidad de humo tras el accidente, mientras que imágenes en redes sociales mostraban una columna de humo gris elevándose desde una zona cercana a la pista.

Pobladores de La Guaira comentaron a la AFP que más temprano hubo ráfagas de vientos inusuales que tumbaron algunos árboles.

El INAC dijo que activó una junta de investigación para determinar las causas de lo ocurrido.

El accidente, que se produjo en medio de las tensiones entre Caracas y Washington por el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe para combatir el narcotráfico, provocó numerosos rumores en las redes sociales.