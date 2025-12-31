El Año Nuevo impulsa el regreso de los panameños a los gimnasios y la adopción de hábitos saludables

Entrenadores y usuarios coinciden en que el inicio del año representa un “borrón y cuenta nueva”, una etapa marcada por la motivación, el establecimiento de metas personales y el deseo de perder peso, tonificar el cuerpo y mejorar el bienestar general.

Ciudad de Panamá, Panamá/Durante los primeros días de enero, el movimiento en gimnasios, parques y canchas deportivas comienza a incrementarse, reflejando el entusiasmo de muchas personas por iniciar el año 2026 con hábitos más saludables y dejar atrás el sedentarismo.

Entrenadores y usuarios coinciden en que el inicio del año representa un “borrón y cuenta nueva”, una etapa marcada por la motivación, el establecimiento de metas personales y el deseo de perder peso, tonificar el cuerpo y mejorar el bienestar general. La afluencia, aseguran, aumenta de forma notable en comparación con otros meses.

Especialistas en actividad física destacan que no es necesario entrenar por largas horas para obtener beneficios. Basta con dedicar al menos 20 minutos diarios de ejercicio para mejorar la circulación, reducir el estrés y fortalecer el sistema cardiovascular. Subrayan que la constancia es más valiosa que rutinas extensas que no se mantienen en el tiempo.

Además del ejercicio, los expertos destacan que la actividad física debe ir acompañada de una alimentación balanceada. Recomiendan reducir o eliminar el consumo de bebidas azucaradas, priorizar el agua y optar por una dieta sencilla, donde la mitad del plato esté compuesta por vegetales, acompañada de proteínas variadas y un consumo moderado de almidones como arroz, yuca o plátano.

Otro aspecto clave es respetar los horarios de comida y sustituir los dulces por frutas, una práctica que permite al organismo obtener energía de forma más saludable y mantener niveles adecuados de carbohidratos.

Los especialistas coinciden en que pequeños cambios sostenidos en el tiempo pueden generar grandes resultados, tanto a nivel físico como emocional. El mensaje es claro: aprovechar el inicio del año para adoptar hábitos que mejoren la calidad de vida, fomenten el autocuidado y promuevan una relación más consciente con la salud.

Con información de Jessica Román