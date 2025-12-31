Caja de Seguro Social lanza convocatoria para contratar a 15 médicos especialistas a nivel nacional

La convocatoria está dirigida a médicos interesados en laborar a tiempo completo o medio tiempo.

Ciudad de Panamá/Al menos 15 médicos especialistas serán contratados por la Caja de Seguro Social (CSS) para fortalecer la atención especializada en todo el país.

Así lo anunció la institución tras lanzar una nueva convocatoria para la contratación del personal en diversas áreas de la medicina. La convocatoria, gestionada a través de la Dirección Ejecutiva Nacional de los Servicios y Prestaciones en Salud (Densyps), está dirigida a médicos interesados en laborar a tiempo completo o medio tiempo en las provincias de Bocas del Toro, Colón, Herrera, Los Santos, Veraguas y Coclé, así como en Puerto Armuelles, Chiriquí.

La CSS explicó que los interesados deben presentarse en las oficinas de la Densyps, ubicadas en el cuarto piso del edificio 519 de la CSS en Clayton, y presentar su diploma universitario, idoneidad emitida por el Consejo Técnico y su hoja de vida.

El horario de atención será de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Entre las especialidades requeridas está:

Oftalmología

Endocrinología

Neumología

Radiología y Radiología Intervencionista

Cardiología

Reumatología

Urología

Cirugía Vascular

Gastroenterología

Medicina Crítica

Anestesiología

Ginecología y Obstetricia

Pediatría

Medicina Interna

Planes de 2026

El proceso forma parte del plan que adelanta la institución para reforzar el déficit en diversas especialidades.

Según lo que ha dicho el director, Dino Mon, previamente, "no tenemos la cantidad suficiente de especialistas por disciplina”.

Razón por la que la institución trabaja en un proyecto en busca de soluciones, que implicaría, según dijo Mon, traer personal de afuera para suplir la demanda.

De acuerdo con el director, en este 2026, su administración dedicará el tiempo a trabajar no solo en mecanismos de automatización de citas, sino en reforzar esas especialidades.

"No es un problema fácil, no es que uno abre unas agendas y se resuelve; tiene una connotación que no existe personal para atender semejante cantidad de demanda que tenemos. Vamos a tener incluso que cambiar leyes que permitan traer personal de afuera para poder ayudar”, reconoció el director Mon sobre los excesos en los tiempos de espera para atenciones con un médico especialista.

