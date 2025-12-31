Intoxicaciones en cena de Año Nuevo: Mala cocción, contaminación cruzada y ruptura de cadena de frío aumentan los riesgos

La mala cocción de los alimentos favorece la proliferación de bacterias. En el caso de carnes como el jamón, una especialista recomendó verificar que estén completamente cocidas antes de su consumo.

Ciudad de Panamá, Panamá/A pocas horas de la gran celebración por el Año Nuevo, el Ministerio de Salud (Minsa) reiteró una serie de recomendaciones clave para evitar intoxicaciones alimentarias que suelen aumentar durante estas fechas, especialmente por errores comunes en la preparación y conservación de los alimentos.

La doctora Onelis Cedeño, subdirectora de la Región Metropolitana de Salud del Minsa, alertó que uno de los fallos más frecuentes es romper la cadena de frío, particularmente en productos como jamones y mariscos, que muchas veces son descongelados de forma incorrecta.

“Siempre que descongelamos debemos descongelar en frío, pasarlo del congelador hacia la nevera”, enfatizó.

La especialista explicó que otro riesgo importante es la mala cocción de los alimentos, ya que esto favorece la proliferación de bacterias. En el caso de carnes como el jamón, recomendó verificar que estén completamente cocidas antes de su consumo.

Asimismo, fue enfática al advertir sobre el uso de productos vencidos, una práctica que aún persiste en algunos hogares. “Producto vencido no se debe consumir”, recalcó.

Higiene y contaminación cruzada

El Minsa también hizo énfasis en la importancia del lavado de manos, especialmente durante la preparación de alimentos tradicionales como tamales y ensaladas. Además, advirtió sobre la contaminación cruzada, que ocurre al utilizar los mismos utensilios o superficies para alimentos crudos y cocidos, o vegetales y carnes.

La doctora Cedeño recomendó usar cucharones y recipientes distintos para cada preparación, así como mantener los alimentos tapados dentro de la nevera para evitar contaminación.

Durante las fiestas, las ensaladas —en especial las que contienen mayonesa— representan un riesgo si no se conservan adecuadamente. La recomendación es mantenerlas refrigerada y evitar su exposición prolongada en mesas con alto flujo de personas.

Además, aconsejó que el aderezo se agregue justo antes de servir, ya que muchos contienen azúcar o lácteos que favorecen la fermentación.

Recalentados

Sobre los alimentos recalentados, la doctora indicó que jamones y piernas deben congelarse ya troceados, sacando solo la porción que se va a consumir, para evitar descongelar y recongelar repetidamente.

"El panameño come recalentado, yo creo que hasta el 15 de enero. Pero lo que es la pierna y el jamón se deben congelar ya cortados o troceados, no con el hueso. Porque, ¿qué pasa? Muchas personas lo congelan entero, lo sacan, lo descongelan, cortan, vuelven y congelan. Entonces, ahí es donde viene el riesgo", advirtió.

En cuanto al consumo de alcohol, recordó que los excesos representan un riesgo no solo para quien bebe, sino también para niños y adultos mayores presentes en las celebraciones.

Desde la Región Metropolitana de Salud, el Minsa hizo un llamado a disfrutar las fiestas con responsabilidad, priorizando alimentos frescos, revisando fechas de vencimiento y manteniendo buenas prácticas de higiene.

“Disfruten de estas fiestas con mucha prudencia, comiendo alimento fresco y sano”, recomendó la doctora Cedeño.

Compras en el mercado San Felipe Neri

Mientras el Ministerio de Salud busca reforzar las recomendaciones para una manipulación segura de los alimentos, el movimiento comercial se mantiene intenso en el mercado San Felipe Neri, donde desde tempranas horas decenas de personas acudieron a comprar los productos para la cena de fin de año.

En un recorrido realizado por el equipo de Noticias AM, se constató que uno de los artículos más buscados en el área de carnes son las piernas y costillas de cerdo, consideradas por muchos compradores como la proteína principal para la celebración de Año Nuevo.

Los vendedores explicaron que la demanda no se limita a piezas enteras, ya que muchos clientes solicitan cortes específicos, como costillitas o carne lisa, de acuerdo con su presupuesto.

El flujo de compradores inició desde aproximadamente las 5:00 a.m., con carritos llenos que entran y salen del área de carnes, reflejando el dinamismo del mercado en esta temporada. Algunos comerciantes señalaron que, ante el aumento de precios de las piernas completas, varios clientes optan por cortes más económicos, sin dejar de incluir cerdo en su mesa.

En el área de verduras y vegetales, los compradores señalaron que no pueden faltar productos tradicionales como el saril para la chicha, así como ingredientes para el arroz con coco, tamales y guarniciones. También se observó la compra de frutas variadas, entre ellas piña, papaya, naranja, guineo, uvas, manzanas y peras, utilizadas tanto para el consumo como para la decoración de la mesa.

Algunos ciudadanos indicaron que, además de las carnes rojas, también hay quienes prefieren mariscos y pescado como alternativa para la cena, especialmente entre familias que buscan opciones más caribeñas.

