El jamón recalentado: uno de los principales riesgos de gastroenteritis en fiestas de fin de año

Ciudad de Panamá/Las intoxicaciones alimentarias, las infecciones respiratorias y los accidentes relacionados con el consumo excesivo de alcohol tienden a incrementarse durante las fiestas de Navidad y fin de año, advirtió Alexander Baré, director del Centro de Salud de Torrijos Carter, durante una entrevista en Noticias AM, al explicar los principales riesgos sanitarios asociados a esta temporada.

El especialista señaló que el aumento de reuniones familiares, la aglomeración de personas y las malas prácticas de higiene favorecen la aparición de brotes de gastroenteritis, diarreas y vómitos.

Explicó que compartir utensilios, no lavarse correctamente las manos y recalentar los alimentos varias veces son factores determinantes.

"Si ya lo tenemos en frío, solamente una vez. Sacarlo, calentarlo y ya debe ir para la alimentación. Pero no se puede recalentar, volver a guardar y volver a sacar de la refri y calentarlo de nuevo. Esto genera bacterias que pueden llevar a una gastroenteritis", alertó, al tiempo que insistió en que la conservación inadecuada de los alimentos es una de las principales causas de estas afecciones, que afecta también a muchos niños.

Baré precisó que alimentos típicos de la época como ensaladas, pollo, tamales, puerco, jamón y arroz con pollo requieren especial cuidado, sobre todo cuando no se mantienen refrigerados a temperaturas adecuadas.

De acuerdo con el director médico, durante Navidad y Año Nuevo los centros de salud pueden registrar hasta el doble de pacientes por cuadros de gastroenteritis asociados a intoxicaciones alimentarias. Los síntomas, que varían según la bacteria o virus, suelen durar entre dos y cuatro días, aunque pueden agravarse si el paciente se automedica o retrasa la atención médica. “Si inician con síntomas como diarrea, vómito o fiebre, deben acudir enseguidamente a los centros de salud”, recomendó, advirtiendo que la deshidratación puede derivar en complicaciones graves, especialmente en niños.

El médico también alertó sobre el incremento de atenciones por intoxicación etílica durante estas fechas, lo que se traduce en accidentes de tránsito, caídas, heridas y riñas que saturan los cuartos de urgencias. Ante este panorama, hizo un llamado a evitar el consumo excesivo de alcohol y a prevenir confrontaciones. “La salud también es un regalo”, recordó, al exhortar a la ciudadanía a mantener una conducta responsable durante las celebraciones.

En cuanto a la compra de alimentos en la calle, Baré recomendó verificar que los vendedores cuenten con agua potable, mantengan una adecuada higiene de manos y porten los carnés de salud blanco y verde. Además, instó a no consumir productos con mal olor o color inusual y a reportar cualquier irregularidad al centro de salud más cercano, donde médicos veterinarios se encargan de las inspecciones sanitarias.

El titular del Centro de Salud de Torrijos Carter se refirió al contexto epidemiológico actual, marcado por el aumento de casos de influenza a nivel internacional. Indicó que el Ministerio de Salud ha reforzado la vigilancia, las pruebas diagnósticas y la vacunación contra influenza, Covid-19 y neumococo. “Exhortamos a la población a que se vacune”, subrayó, destacando que el país se mantiene en alerta ante la posible llegada de variantes más agresivas del virus.

