Incendio de camión con electrodomésticos afectó el tráfico en la vía Centenario hacia Panamá Oeste

Arraiján, Panamá Oeste/Un camión articulado cargado con electrodomésticos se incendió cerca de la medianoche en la vía Centenario, a un kilómetro después del puente Centenario con dirección a Panamá Oeste, lo que generó un pesado tráfico durante la madrugada y la mañana de este martes.

El mayor Amadís González, del Departamento de Tránsito de Panamá Oeste, confirmó en exclusiva que el siniestro se registró alrededor de las 11:00 p.m. del 15 de diciembre y fue provocado por un desperfecto mecánico en el vehículo.

“El conductor logró desenganchar el cabezal del furgón al notar que una de las llantas comenzaba a incendiarse. Gracias a su rápida reacción, él y el guardia de seguridad salieron ilesos”, explicó González.

Carga de electrodomésticos

El camión transportaba una carga de electrodomésticos, entre los que se encontraban estufas, extractores de grasa, aires acondicionados y alfombras. Pese a la intervención inmediata del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, la mercancía quedó totalmente destruida por las llamas.

“Solo quedan escombros en la vía. Ya se coordinó con el grupo logístico para retirar los restos antes de la tarde, con el objetivo de evitar un nuevo colapso vial en la hora pico”, aseguró el mayor.

Tráfico lento en ambos sentidos

Aunque el incendio ocurrió con dirección a Panamá Oeste, las autoridades reportaron tráfico lento también en el carril contrario (hacia la ciudad de Panamá).

Según González, esto se debe a que los conductores reducen la velocidad para observar el siniestro, sumado al alto volumen vehicular habitual en esta época del año.

“Estamos desplegando unidades de tránsito para agilizar la movilidad y evitar retenciones mayores. Se habilitarán los dos carriles con dirección al oeste en las próximas horas”, indicó.