Supercopa de España Atlético Madrid vs Real Madrid | Estadísticas del primer tiempo y los mejores jugadores

Panamá/El Real Madrid se fue al descanso con ventaja mínima en la semifinal ante el Atlético de Madrid, gracias a un gol de Federico Valverde, en un primer tiempo intenso, táctico y cargado de duelos en el mediocampo, fiel al ADN del derbi madrileño.

Valverde marca la diferencia en un primer tiempo parejo

El conjunto merengue logró inclinar la balanza antes del entretiempo con una aparición oportuna de Fede Valverde, quien aprovechó uno de los pocos espacios concedidos por la zaga rojiblanca para definir y romper el cero. El tanto reflejó la eficacia del Real Madrid, que necesitó menos llegadas para golpear.

Según las estadísticas del primer tiempo, el Atlético de Madrid fue ligeramente superior en volumen ofensivo, con 10 remates totales, por apenas 4 del Real Madrid. Sin embargo, la efectividad blanca volvió a marcar la diferencia.

Estadísticas del primer tiempo: dominio alterno y máxima tensión

En cuanto a los goles esperados (xG), el Atlético registró 0.88, frente a 0.66 del Real Madrid, reflejando un mayor peligro rojiblanco, aunque sin premio en el marcador. La posesión de balón estuvo repartida, con 48 % para el Atlético y 52 % para el Real Madrid.

Los dirigidos por Simeone dispararon 3 veces a portería, mientras que el conjunto blanco lo hizo en 2 ocasiones, suficientes para ponerse en ventaja. El Atlético también ganó en córners (4-0) y en toques en el área rival (16 contra 7), pero se topó con una defensa sólida y un guardameta atento.

En el apartado defensivo, ambos equipos mostraron intensidad: 24 duelos ganados por lado, con el Atlético destacando en intercepciones (10) y el Real Madrid en despejes (14). No se registraron errores que terminaran en gol durante el primer tiempo.

Valverde, el mejor al descanso

De acuerdo con Flashscore, Federico Valverde fue el mejor jugador del primer tiempo, con una calificación de 9.1. El uruguayo no solo anotó el gol, sino que mostró liderazgo y equilibrio en el mediocampo.

Valverde marcó su único disparo del partido, con un xG de 0.04, tocó el balón 45 veces, ganó todos sus duelos (4/4), incluidos 2 aéreos, realizó 3 intercepciones y mantuvo un 72 % de precisión en pases. Un primer tiempo completo que explica la ventaja blanca.

Bellingham, cerebro y conexión ofensiva

Otro nombre destacado fue Jude Bellingham, quien cerró la primera mitad con una calificación de 7.8. Aunque no remató a portería, el inglés fue clave en la construcción ofensiva, completando 3 de 3 regates, creando una ocasión clara de gol y registrando un xA (asistencias esperadas) de 0.19.

Bellingham acertó el 82 % de sus pases, el 80 % en el último tercio del campo, y ganó 8 de 12 duelos, confirmando su influencia en ambos costados del juego.

Todo por decidir en la segunda mitad

Con el Real Madrid arriba en el marcador y un Atlético de Madrid que dejó mejores sensaciones en volumen ofensivo, la semifinal queda completamente abierta para el segundo tiempo. La intensidad, el orden táctico y los detalles volverán a ser determinantes en un duelo que promete emociones hasta el final.