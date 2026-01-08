DGI anuncia actualizaciones en formularios del sistema tributario e-Tax 2.0

Fachada del edificio de la Dirección General de Ingresos (DGI).
Fachada del edificio de la Dirección General de Ingresos (DGI). / Cortesía de la Dirección General de Ingresos (DGI).

Ciudad de Panamá, Panamá/La Dirección General de Ingresos (DGI) informó a los contribuyentes sobre nuevas actualizaciones en el sistema tributario e-Tax 2.0, las cuales incluyen versiones renovadas de formularios utilizados para la presentación de declaraciones fiscales.

Se actualiza el Formulario F2 V10, correspondiente a Renta Jurídica; se incluye en el nuevo sector:

F2 V10: Sociedades de Emprendimiento “Microemprendedores”

  • Microayuda F2 sector emprendimiento V2, 30 de octubre (actualizada)
  • Instructivo F2 V10 sector emprendimiento V1

Adicionalmente, se actualiza el Formulario 18 V8, que contempla los sectores de Panamá Pacífico, Zona Franca y Zona Libre:

  • Microayuda f18 Zona Franca actualizada
  • Microayuda f18 Panamá Pacífico actualizada

Se insta a los contribuyentes a mantenerse informados a través del portal web de la DGI: https://dgi.mef.gob.pa/, así como en la cuenta de Instagram de la Dirección, @dgipma.

Temas relacionados

Dirección General de ingresos Régimen Tributario contribuyentes Economía panameña
Si te lo perdiste
Lo último
stats