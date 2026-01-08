DGI anuncia actualizaciones en formularios del sistema tributario e-Tax 2.0
Ciudad de Panamá, Panamá/La Dirección General de Ingresos (DGI) informó a los contribuyentes sobre nuevas actualizaciones en el sistema tributario e-Tax 2.0, las cuales incluyen versiones renovadas de formularios utilizados para la presentación de declaraciones fiscales.
Se actualiza el Formulario F2 V10, correspondiente a Renta Jurídica; se incluye en el nuevo sector:
F2 V10: Sociedades de Emprendimiento “Microemprendedores”
- Microayuda F2 sector emprendimiento V2, 30 de octubre (actualizada)
- Instructivo F2 V10 sector emprendimiento V1
Adicionalmente, se actualiza el Formulario 18 V8, que contempla los sectores de Panamá Pacífico, Zona Franca y Zona Libre:
- Microayuda f18 Zona Franca actualizada
- Microayuda f18 Panamá Pacífico actualizada
Se insta a los contribuyentes a mantenerse informados a través del portal web de la DGI: https://dgi.mef.gob.pa/, así como en la cuenta de Instagram de la Dirección, @dgipma.