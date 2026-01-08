DGI anuncia actualizaciones en formularios del sistema tributario e-Tax 2.0

Ciudad de Panamá, Panamá/La Dirección General de Ingresos (DGI) informó a los contribuyentes sobre nuevas actualizaciones en el sistema tributario e-Tax 2.0, las cuales incluyen versiones renovadas de formularios utilizados para la presentación de declaraciones fiscales.

Se actualiza el Formulario F2 V10, correspondiente a Renta Jurídica; se incluye en el nuevo sector:

F2 V10: Sociedades de Emprendimiento “Microemprendedores”

Microayuda F2 sector emprendimiento V2, 30 de octubre (actualizada)

Instructivo F2 V10 sector emprendimiento V1

Adicionalmente, se actualiza el Formulario 18 V8, que contempla los sectores de Panamá Pacífico, Zona Franca y Zona Libre:

Microayuda f18 Zona Franca actualizada

Microayuda f18 Panamá Pacífico actualizada

Se insta a los contribuyentes a mantenerse informados a través del portal web de la DGI: https://dgi.mef.gob.pa/, así como en la cuenta de Instagram de la Dirección, @dgipma.