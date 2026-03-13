Las personas que buscan ahorrar en la compra de alimentos podrán aprovechar una venta especial de bolsas de legumbres que se realizará el próximo miércoles 18 de marzo en el Mercado San Felipe Neri.

La iniciativa, organizada por la Alcaldía de Panamá, ofrecerá las conocidas bolsas de legumbres popularmente llamadas “la puerca”, a precios de $3, $5 y $8 dólares, como parte de una jornada destinada a facilitar el acceso a alimentos a bajo costo.