Martín Torrijos critica al Gobierno y cuestiona manejo de fondos: 'La descentralización sigue siendo política'

Ciudad de Panamá/ El expresidente de la República y excandidato presidencial en las elecciones de 2024, Martín Torrijos, cuestionó con dureza la forma en que el actual Gobierno maneja y fiscaliza los recursos públicos, al advertir que persisten prácticas discrecionales similares a administraciones anteriores, particularmente en la distribución de fondos a municipios y juntas comunales.

"Este gobierno tiene una característica muy particular. Todos los jueves es el jueves la descalificación y la pelea contra alguien", criticó.

En Noticias AM, Torrijos sostuvo que el debate público ha sido desviado hacia disputas políticas, mientras —a su juicio— no se ha aclarado el uso real de millonarios recursos estatales.

El exmandatario señaló que la llamada descentralización paralela no es un fenómeno nuevo y recordó que se arrastra desde hace varios gobiernos, manteniéndose ahora bajo otras modalidades. Afirmó que la actual administración ha reproducido el mismo esquema que antes criticaba, utilizando la asignación de fondos con criterios políticos y no sociales.

En ese contexto, indicó que se intenta distraer la atención pública con señalamientos hacia partidos e independientes, cuando el foco debería estar en el uso de recursos del Estado.

Para Torrijos, la administración del presidente José Raúl Mulino se ha manejado con "autoritarismo, descalificaciones y un rofeo permanente".

Torrijos también respaldó las denuncias presentadas por la coalición Vamos y consideró que han sido directas y necesarias para mantener la atención sobre la transparencia en el manejo de los fondos públicos.

Insistió en que el país aún no tiene claridad sobre los montos realmente entregados ni sobre los mecanismos de supervisión aplicados, mientras el debate se centra en aspectos secundarios.

Al referirse al rol de la Contraloría General de la República, el exmandatario cuestionó lo que calificó como una fiscalización selectiva, al tiempo que recordó que históricamente parte de estos fondos han sido manejados bajo la influencia de intereses políticos ligados a diputados.

A su juicio, el problema no se limita a juntas comunales o alcaldías, sino que responde a una estructura más amplia de manejo discrecional de los recursos públicos.

"Si queremos decir la verdad, digámosla como es. Estos fondos que asignaron a juntas comunales y alcaldías, muchos de ellos respondían a los intereses políticos de diputados, manejaban chequeras, como si fueran a título personal para entregarle a las comunidades", señaló.

En el plano social y económico, Torrijos afirmó que el país atraviesa una situación compleja marcada por el alto costo de la vida, la falta de empleo, deficiencias en el sistema de salud y dificultades para acceder a medicamentos y citas médicas. Consideró que estos problemas no han sido atendidos con la urgencia necesaria y que los constantes enfrentamientos políticos profundizan la división social.

“La realidad es abrumadora”, expresó.

Sobre las propuestas del Ejecutivo para combatir el crimen organizado, como una eventual ley antimafia, el expresidente reconoció la necesidad de nuevas herramientas legales, pero advirtió que el problema de fondo no radica únicamente en las leyes, sino en la ejecución y en las prioridades del gasto público. Afirmó que el Gobierno ha tenido tiempo suficiente para impulsar reformas legales si así lo consideraba necesario. “Están buscando encontrar la enfermedad en los síntomas”, indicó.

Torrijos también hizo un balance crítico del primer año de gestión de Mulino, señalando como principales debilidades la falta de transparencia en la contratación pública, el autoritarismo y la descalificación constante. No obstante, reconoció algunos esfuerzos puntuales, como la atención a la situación de la Caja de Seguro Social (CSS), aunque consideró que han sido insuficientes para generar cambios estructurales.

Confirmó su decisión de impulsar la creación de un nuevo partido político, al considerar que existe un desgaste profundo de las organizaciones tradicionales y una desconexión con las necesidades ciudadanas. Detalló que el proyecto avanzará a partir del próximo año, con un proceso participativo e incluyente en todo el país. “Estoy empeñado en crear una nueva organización política que devuelva esperanza”, afirmó.

Añadió que su visión es construir un partido con enfoque social, oposición firme a las arbitrariedades, lucha contra la corrupción y compromiso con la descentralización y la transparencia.

