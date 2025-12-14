Martín Torrijos busca crear una nueva organización política: 'El PRD ya es pasado'

Torrijos fue presidente de la República entre 2004 y 2009 por el PRD, partido fundado por su padre, el general Omar Torrijos Herrera, figura clave en la historia política del país y en la negociación de los Tratados Torrijos-Carter con el gobierno de los Estados Unidos.

Ciudad de Panamá/El expresidente de la República, Martín Torrijos, afirmó que continuará activo en la política panameña y anunció su intención de impulsar la creación de una nueva organización política, con miras a participar en el escenario nacional y trabajar en los principales problemas del país.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco del Congreso Nacional Ordinario del Partido Popular (PP), celebrado este sábado 13 de diciembre en el Hotel El Panamá, evento en el que el colectivo eligió a sus nuevas autoridades nacionales para los próximos cinco años. Torrijos fue candidato presidencial del PP en las elecciones generales de 2024.

Seguiré dentro de la política. He planteado que en el transcurso del próximo año, con un grupo de panameños, vamos a hacer la construcción de una nueva organización política con miras a eso, a trabajar por los problemas fundamentales de la sociedad panameña y ganarnos la confianza de la mayoría de la familia panameña”, expresó el exmandatario.

Consultado directamente sobre su relación con el Partido Revolucionario Democrático (PRD), colectivo con el que gobernó el país, Torrijos fue enfático. Ante la pregunta de si el PRD es parte de su pasado, dijo: “El PRD es pasado, sí”.

Torrijos fue presidente de la República entre 2004 y 2009 por el PRD, partido fundado por su padre, el general Omar Torrijos Herrera, figura clave en la historia política del país y en la negociación de los Tratados Torrijos-Carter con el gobierno de los Estados Unidos.

El Congreso Nacional Ordinario del Partido Popular sirvió además para la renovación de su dirigencia, resultando electo Cirilo Salas como presidente del colectivo, mientras que José César Caicedo fue designado vicepresidente. Cabe señalar que José César Caicedo es hijo de César Caicedo, quien es investigado en el marco de la operación “Nodriza” por presunto narcotráfico.

Al encuentro político también asistieron figuras de otros partidos y movimientos, en calidad de invitados, entre ellos José Isabel Blandón, del Partido Panameñista, quien fue alcalde de Panamá en 2014 en alianza con el PP y candidato presidencial en 2019; Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas; así como representantes de la coalición Vamos y del Movimiento Otro Camino, entre otras organizaciones.

La presencia de dirigentes de diversas corrientes políticas y las declaraciones de Torrijos se producen en un contexto de reconfiguración del panorama político panameño, tras los comicios de 2024, y abren el debate sobre la posible conformación de nuevas fuerzas políticas de cara a las elecciones generales de 2029.

También puede leer: