César Caicedo y otros supuestos miembros de una red de narcotráfico son imputados

Las autoridades indicaron que a la organización se le han decomisado más de dos toneladas de droga y que, hasta el momento, otras 20 personas han sido detenidas en el marco de este caso.

Ciudad de Panamá/César Caicedo, padre de Dayra Caicedo, la joven que fue privada de su libertad en febrero del presente año, fue trasladado a las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, donde junto a otros presuntos integrantes de una red de narcotráfico enfrenta una audiencia de garantías este jueves 4 de diciembre.

La fiscal de Drogas, Delfina Pino, solicitó la imputación de cargos por delitos relacionados con drogas y contra la seguridad colectiva, en la modalidad de conspiración para los aprehendidos. Tras más de tres horas de audiencia, la jueza Josefina Monfante imputó cargos a Caicedo y los otros siete aprehendidos.

Según la investigación, Caicedo estaría vinculado al menos en cuatro de los siete eventos dentro del periodo investigado. Este hombre figura como uno de los cabecillas del grupo criminal con "Fanor Chaick", y de acuerdo al informe, habría participado en reuniones en donde se preparaba la logística, se coordinaba el almacenamiento, custodia y transporte de drogas. Pino sustentó las acusaciones en más de 70 diligencias de vigilancia y seguimiento desde 2023 a la fecha.

La fiscal detalló que el modus operandi de esta organización, a la que se le decomisó más de media tonelada de cocaína, es apoyarse en residenciales con acceso a la playa, en el área de Vacamonte y tipo cluster.

Precisamente, según el Ministerio Público, en estos lugares era donde se recibía la droga y se almacenaba, para luego transportarla en caravana.

Dentro de la investigación también se indicó a la defensa técnica que la organización criminal estaba instruida para no hablar detalles de logística vía telefónica, luego de que la fiscalía fuese cuestionada por no presentar, hasta el momento, captación de datos telefónicos e intervención de conversaciones.

Caicedo y otro ciudadano colombiano naturalizado panameño son señalados como líderes de la red de narcotráfico.

Caicedo fue aprehendido la mañana del miércoles durante un operativo antidrogas por su supuesta participación en una organización dedicada a la recepción, custodia y distribución de droga procedente de Suramérica, utilizando las costas de Panamá Oeste, específicamente el sector de Vacamonte.

Según detallaron las autoridades en conferencia de prensa, la investigación de este caso inició en 2023, periodo desde el cual se mantuvo seguimiento a los implicados. Durante las diligencias se recabaron elementos documentales y se identificaron bienes inmuebles. Además, algunos de los integrantes estarían vinculados a varias propiedades y negocios, aspectos que serán analizados a profundidad dentro del proceso de investigación.

La audiencia por este caso continúa y se mantiene en la etapa de medidas cautelares. El Ministerio Público ha solicitado la detención provisional debido al riesgo de fuga y destrucción de evidencia.

En desarrollo...