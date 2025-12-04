Aprehenden a 8 vinculados en esquema que vació cuentas bancarias con reembolsos ficticios

Según las investigaciones, el grupo utilizaba como modalidad delictiva el ingreso de dinero mediante “devoluciones” falsas por compras supuestamente realizadas en comercios de Estados Unidos. Estas sumas se acreditaban en tarjetas Visa Débito y Crédito de dos bancos panameños.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de ocho personas fueron aprehendidas este jueves 4 de diciembre durante la operación “Montezuma 3.0”, luego de que se les señalara como miembros de una red dedicada a la comisión de delitos financieros que provocaron un perjuicio económico por 591,141.13 de dólares a dos entidades bancarias del país.

Según las investigaciones, el grupo utilizaba como modalidad delictiva el ingreso de dinero mediante “devoluciones” falsas por compras supuestamente realizadas en comercios de Estados Unidos. Estas sumas se acreditaban en tarjetas Visa Débito y Crédito de dos bancos panameños.

Una vez recibidos los fondos, los integrantes de la red realizaban transacciones en puntos de ventas específicos, retiros en cajeros automáticos (ATM) y transferencias nacionales e internacionales, hasta agotar los saldos.

Dentro del grupo, tres de los aprehendidos actuaban como reclutadores, responsables de contactar a personas para la apertura de cuentas con el propósito de recibir los fondos o permitir transferencias en las tarjetas de crédito involucradas. Entre ellos se encuentran cinco ciudadanos panameños y un ciudadano de nacionalidad venezolana, quien figura como líder de esta organización delictiva.

La operación fue ejecutada por la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, en coordinación con el Departamento de Crimen Organizado de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, por los presuntos delitos de asociación ilícita y fraude financiero.

Las diligencias de allanamiento se realizaron de forma simultánea en los sectores de San Francisco, Pacora, Colón y San Miguelito, donde además se ubicaron indicios vinculados al esquema ilegal, como equipos tecnológicos y documentos varios. En la Operación Montezuma 3.0 participaron nueve fiscales de circuito, fiscales adjuntos y personal operativo.