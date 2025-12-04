César Caicedo y otros supuestos miembros de una red de narcotráfico enfrentan audiencia de garantías

Las autoridades indicaron que a la organización se le han decomisado más de dos toneladas de droga y que, hasta el momento, otras 20 personas han sido detenidas en el marco de este caso.

César Caicedo, padre de Dayra Caicedo, la joven que fue privada de su libertad en febrero del presente año, fue trasladado a las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, donde junto a otros presuntos integrantes de una red de narcotráfico enfrentará una audiencia de garantías.

Caicedo fue aprehendido la mañana del miércoles durante un operativo antidrogas por su supuesta participación en una organización dedicada a la recepción, custodia y distribución de droga procedente de Suramérica, utilizando las costas de Panamá Oeste, específicamente el sector de Vacamonte.

Según detallaron las autoridades en conferencia de prensa, la investigación de este caso inició en 2023, periodo desde el cual se mantuvo seguimiento a los implicados. Durante las diligencias se recabaron elementos documentales y se identificaron bienes inmuebles. Además, algunos de los integrantes estarían vinculados a varias propiedades y negocios, aspectos que serán analizados a profundidad dentro del proceso de investigación.

Las autoridades indicaron que a la organización se le han decomisado más de dos toneladas de droga y que, hasta el momento, otras 20 personas han sido detenidas en el marco de este caso.

En desarrollo...