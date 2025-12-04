Contralor Flores responde a diputados: 'Están viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio'

El contralor también informó que en los próximos días serán remitidos al Ministerio Público casi 18 informes de auditoría de juntas comunales descentralizadas correspondientes al gobierno anterior.

Ciudad de Panamá, Panamá/El contralor general de la República, Anel Flores, anunció este jueves 4 de diciembre el envío de 2,860 expedientes del programa de auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos al Ministerio Público, luego de una revisión de más de 4,000 casos que, según dijo, reflejan un posible perjuicio superior a los 52 millones de dólares para el Estado panameño.

Flores, acompañado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, destacó que la actual administración ha reducido en 96% las transferencias discrecionales respecto a años anteriores, especialmente las realizadas en el periodo electoral, donde, recordó, superaron los 300 millones de dólares.

“Esto no es una chequera abierta como la que se vio en años anteriores”, afirmó.

Juntas comunales y auditorías en marcha

El contralor también informó que en los próximos días serán remitidos al Ministerio Público casi 18 informes de auditoría de juntas comunales descentralizadas correspondientes al gobierno anterior. Varias de estas, señaló, son consideradas “emblemáticas” por las sospechas de uso irregular de fondos, especialmente destinados a ayudas durante el proceso electoral.

Dijo además que, con la misma rigurosidad, iniciarán las auditorías solicitadas por el ministro Chapman sobre las transferencias por 6.9 millones de dólares, tema que ha generado debate público en los últimos días.

“No hagamos un terremoto donde no lo hay”

Flores criticó la narrativa que se ha construido en torno a las recientes transferencias del gobierno central a los municipios, insistiendo en que estas son legales y que su uso se verificará mediante auditorías.

“Aquí no se está ocultando información; si así fuera, nadie se habría enterado”, afirmó. Señaló además que algunos de los diputados que cuestionan estas transferencias han solicitado prórrogas porque no han podido presentar sus propias rendiciones de cuentas.

“Están viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio”, expresó.

Aseguró que la Contraloría auditará con la misma firmeza tanto a la gestión anterior como al actual gobierno, con el objetivo de reforzar la confianza ciudadana en las instituciones.

“En la medida en que actuemos con transparencia, la democracia se fortalece”, dijo.

Consultado sobre la documentación presentada por los municipios para justificar las llamadas “transferencias exprés”, Flores aclaró que ese término no es correcto.

“No se llaman exprés; son transferencias legales a municipios subsidiados”, explicó. Añadió que la información será publicada cuando concluyan las auditorías.

Sobre las posibles acciones en caso de comprobarse uso político o clientelista de los fondos, el contralor reiteró que el rol de la institución es auditar y remitir los hallazgos al Ministerio Público, que será quien determine las responsabilidades correspondientes.