Más de 4 millones entregados solo a municipios por el MEF y la Contraloría en plena polémica por la 'paralela'

Panamá/Más de una docena de municipios en el país recibieron fondos adicionales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante diciembre de 2024 y lo que va de este año, recursos que fueron refrendados por la Contraloría General de la República en un lapso de dos a tres días, según los registros oficiales.

La agilidad y discrecionalidad con la que se aprobaron estos créditos ha generado cuestionamientos de organizaciones de la sociedad civil y de la bancada de Vamos, quienes recuerdan que al inicio de la administración se prometió que estos mecanismos no serían utilizados.

Entre las municipalidades que habrían sido beneficiadas entre diciembre de 2024 y octubre de este año figuran Macaracas, Portobelo, Mironó, Tolé, Tierras Altas, Aguadulce, Chagres, Changuinola, Mariato, Olá, Renacimiento, La Chorrera y Santa Fe, cada una con asignaciones de $150,000, además de otros municipios que recibieron montos superiores como parte de créditos adicionales suplementarios.

Los montos aprobados por municipio

De acuerdo con la documentación revisada, los fondos refrendados abarcan un total de $4,078,997.00, distribuidos así:

OLÁ — 150,000.00

150,000.00 — Acuerdo 13 — 30 de diciembre de 2024

LA PINTADA — 335,997.00

200,000.00 — Acuerdo 2 — 7 de marzo de 2025

135,997.00 — Acuerdo 8 — 26 de junio de 2025

AGUADULCE — 625,000.00

150,000.00 — Acuerdo 163 — 10 de diciembre de 2024

325,000.00 — Acuerdo 164 — 10 de diciembre de 2024

150,000.00 — Acuerdo 145 — 8 de octubre de 2024

SAN CARLOS — 700,000.00

150,000.00 — Acuerdo 14 — 30 de diciembre de 2024

300,000.00 — Acuerdo 2 — 26 de febrero de 2025

250,000.00 — Acuerdo 11 — 25 de septiembre de 2025

ALMIRANTE — 150,000.00

150,000.00 — Acuerdo 9 — 6 de mayo de 2025

PEDASÍ — 750,000.00

450,000.00 — Acuerdo 14 — 27 de mayo de 2025

300,000.00 — Acuerdo 7 — 24 de febrero de 2025

CALOBRE — 100,000.00

100,000.00 — Acuerdo 15 — 30 de septiembre de 2025

TIERRAS ALTAS — 400,000.00

250,000.00 — Acuerdo 178 — 1 de octubre de 2025

150,000.00 — Acuerdo 159 — 10 de diciembre de 2024

MACARACAS — 158,000.00

8,000.00 — Acuerdo 11 — 16 de octubre de 2025

150,000.00 — Acuerdo 10 — 12 de diciembre de 2024

LA CHORRERA — 310,000.00

310,000.00 — Acuerdo 37 — 17 de diciembre de 2024

ANTÓN — 150,000.00

150,000.00 — Acuerdo 3 — 6 de marzo de 2025

PARITA — 100,000.00

100,000.00 — Acuerdo 26 — 26 de septiembre de 2025

TOLÉ — 150,000.00

150,000.00 — Acuerdo 4 — 6 de marzo de 2025

Reacciones y cuestionamientos

El rápido refrendo de estos fondos ha provocado críticas, especialmente porque otras comunidades esperan recursos desde hace meses. Por ejemplo, en Vista Alegre, en Colón, residentes siguen aguardando que al Ministerio de Obras Públicas se le refrenden $7.9 millones para la reparación de calles, pese a haber presentado toda la documentación requerida.

#NoticiasTVN 'Alguien tan bonita como yo, no puede vivir en un lugar así', joven denuncia mal estado de la calle en Vista Alegre en Colón.



👉🏻Más detalles sobre esta nota en https://t.co/WOA9w8K38o pic.twitter.com/O3rSKMwKP1 — TVN Noticias (@tvnnoticias) December 3, 2025

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, evitó profundizar en los parámetros usados para estas distribuciones de dineros, afirmando que desconoce los criterios utilizados para asignar esos fondos adicionales dirigidos a juntas comunales y alcaldías.

Excelente pregunta, que yo me hago también. Uno de los temas que vamos a investigar es qué criterios se utilizan. ¿Se usan indicadores socioeconómicos? Nunca se han usado en la historia de Panamá. Tal vez es momento de normarlo por ley”, afirmó.

Previo a sus declaraciones, la directora de Descentralización, Roxana Méndez, respondió a TVN que “le puedo confirmar que la AND eliminó el Programa de Inversión Social (PDI) y la cuenta especial para transferir fondos a los gobiernos locales, programa utilizado sin controles y conocido como la ‘paralela’.”

Aseguró además que “cada municipio y junta comunal ha recibido anualmente los fondos correspondientes al presupuesto aprobado por el MEF”.

No obstante, precisó que “el MEF puede asignar fondos extraordinarios a quienes los solicitan y sustentan directamente, sin requerir aprobación de la AND".

Sobre los aportes realizados en diciembre de 2024, Méndez explicó que “hicimos aportes especiales del presupuesto propio de la AND para reforzar el Programa Cultural de Talento Juvenil en Bandas Musicales en Tierras Altas, por $10,000, y en Boquete, por $15,000… No se trata de transferencias adicionales para funcionamiento ni de subsidios especiales".

La funcionaria recordó que los desembolsos establecidos por ley pueden verificarse en www.descentralizacion.gob.pa.