Día de los Mártires: cientos de turistas aprovechan el asueto para visitar playa Veracruz

Durante un recorrido por la zona realizado por este medio, se observó a familias completas disfrutando del mar, el sol y los espacios al aire libre, en un ambiente mayormente familiar y relajado.

Veracruz, Panamá/Este 9 de enero fue aprovechado por decenas de panameños que acudieron a distintas playas del país, siendo Veracruz una de las más concurridas, principalmente por su cercanía con la ciudad capital y el clima soleado y agradable que predominó durante la jornada.

Durante un recorrido por la zona realizado por este medio, se observó a familias completas disfrutando del mar, el sol y los espacios al aire libre, en un ambiente mayormente familiar y relajado. Muchos visitantes coincidieron en que la facilidad de acceso convierte a Veracruz en una opción ideal para escapadas cortas, sin necesidad de largos desplazamientos.

Te podría interesar: Instituciones estatales no podrán usar recursos públicos para sus delegaciones en el Desfile de las Mil Polleras

No obstante, algunos asistentes señalaron como punto negativo la presencia de basura en distintos tramos de la playa, por lo que hicieron un llamado a la conciencia ciudadana. Entre los asistentes se encontraban familias panameñas y turistas extranjeros, incluyendo visitantes provenientes de Brasil, quienes destacaron el ambiente agradable, el calor característico de Panamá y la belleza natural de la playa.

Algunos turistas aseguraron sentirse cómodos y satisfechos con la experiencia. Otros visitantes señalaron que hacía décadas no regresaban a Veracruz, y se mostraron sorprendidos por la tranquilidad del lugar y la temperatura del agua, calificándola como fresca y agradable.

Con información de Jessica Román