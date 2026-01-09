Instituciones estatales no podrán usar recursos públicos para sus delegaciones en el Desfile de las Mil Polleras

Según explicó, desde el 2025 está prohibido el uso de fondos de las instituciones públicas para este evento, con la única excepción de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), que por ley cuenta con recursos asignados para su organización.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que el Gobierno ha tomado medidas concretas para reducir el uso de recursos públicos en actividades festivas, como el Desfile de las Mil Polleras, en respuesta al descontento ciudadano.

Según explicó, desde el 2025 está prohibido el uso de fondos del Estado para este evento, con la única excepción de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), que por ley cuenta con recursos asignados para su organización.

Como ejemplo, mencionó que en el Ministerio de Economía y Finanzas se prohibió el uso de fondos institucionales para esta actividad, aunque funcionarios participaron en el desfile costeando sus gastos de manera personal. "Es decir, eso no es una prohibición para que participen, pero lo que no deben usar son los dineros de los contribuyentes", dijo. El ministro subrayó que ninguna otra entidad estatal, aparte de la ATP, recibió recursos para el desfile, y reiteró que el objetivo no es limitar la expresión cultural.

En otro tema, Chapman se refirió al significado histórico del 9 de Enero, al señalar que marcó un punto de quiebre en la historia nacional y dio inicio a un proceso que culminó con la recuperación del canal de Panamá y de la antigua Zona del Canal. Destacó que esta gesta permitió al país aprovechar su posición geográfica y desarrollar una de sus principales ventajas comparativas.

Más adelante, el titular del MEF abordó el impacto positivo de la Lotería Fiscal, una iniciativa que calificó como innovadora y cuya acogida ha superado las expectativas del Gobierno. Desde su implementación en octubre, la recaudación del ITBMS pasó de cerca de 70 millones a más de 90 millones de dólares, lo que representa un incremento significativo.

Chapman detalló que el programa ha generado un rendimiento superior al 1,000 % en relación con la inversión en premios, impulsando una mayor cultura fiscal entre los contribuyentes y promoviendo la exigencia de la factura fiscal.

Finalmente, anunció que el MEF trabaja en el desarrollo de una lotería fiscal digital, que permitirá a los contribuyentes optar por facturas electrónicas o físicas. Esta modalidad facilitará la participación de comercios que operan de forma digital y permitirá realizar sorteos con mayor frecuencia, fortaleciendo así el alcance del programa y su impacto en la recaudación.