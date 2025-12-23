Caso Nodriza: Reprograman audiencia de apelación contra medida cautelar de Cesar Caicedo y otros imputados

Este caso guarda relación con la vinculación de César Caicedo y otras personas a una red de tráfico de drogas.

Ciudad de Panamá/La audiencia de apelación, programada para hoy martes 23 de diciembre, de las medidas cautelares otorgadas por el Juzgado Garantías, en primera instancia, a los imputados que dejó la operación Nodriza fue reprogramada para el próximo lunes 29 de diciembre a las 9:30 a.m. debido a la ausencia de 3 abogados.

Este caso guarda relación con la vinculación de César Caicedo y otras personas a una red de tráfico de drogas.

Los individuos enfrentaron una audiencia el pasado 4 de diciembre en la que se imputaron cargos por delitos relacionados con drogas y contra la seguridad colectiva, en la modalidad de conspiración para los aprehendidos.

La jueza Josefa Monfante imputó cargos a Caicedo y los otros siete aprehendidos.

En esa audiencia, se impuso la medida cautelar de depósito domiciliario para Caicedo, luego que la defensa sustentara que tiene padecimientos cardíacos. Deberá permanecer en su casa PH Natura Costa Verde, sin poder salir, trabajar o hablar con los demás imputados. Por esta medida, la Fiscalía de Drogas apeló, ya que no se logró detención provisional para ninguno de los imputados.

Detalles del caso

Según la investigación, Caicedo estaría vinculado al menos en cuatro de los siete eventos dentro del periodo investigado. Este hombre figura como uno de los cabecillas del grupo criminal con Fanor Shaik Méndez, otro de los presuntos cabecillas y, de acuerdo al informe, habría participado en reuniones en donde se preparaba la logística, se coordinaba el almacenamiento, custodia y transporte de drogas. Pino sustentó las acusaciones en más de 70 diligencias de vigilancia y seguimiento desde 2023 a la fecha.

La fiscal detalló que el modus operandi de esta organización es apoyarse en residenciales con acceso a la playa, en el área de Vacamonte y tipo clúster.

Según el Ministerio Público, en estos lugares era donde se recibía la droga y se almacenaba, para luego transportarla en caravanas.

Dentro de la investigación también se indicó que la organización criminal estaba instruida para no hablar detalles de logística vía telefónica, luego de que la fiscalía fuese cuestionada por no presentar, hasta el momento, captación de datos telefónicos e intervención de conversaciones.

Caicedo y otro ciudadano colombiano, naturalizado panameño, son señalados como líderes de la red de narcotráfico.

Caicedo fue aprehendido la mañana del miércoles 3 de diciembre, durante un operativo antidrogas por su supuesta participación en una organización dedicada a la recepción, custodia y distribución de droga procedente de Suramérica, utilizando las costas de Panamá Oeste, específicamente el sector de Vacamonte.

Según detallaron las autoridades en conferencia de prensa, la investigación de este caso inició en 2023, periodo desde el cual se mantuvo seguimiento a los implicados. Durante las diligencias se recabaron elementos documentales y se identificaron bienes inmuebles. Además, algunos de los integrantes estarían vinculados a varias propiedades y negocios, aspectos que serán analizados a profundidad dentro del proceso de investigación.

Las autoridades indicaron que a la organización se le han decomisado más de dos toneladas de droga y que, hasta el momento, otras 20 personas han sido detenidas en el marco de este caso.

