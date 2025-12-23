Senafront decomisa 220 paquetes de presunta droga ocultos en madera teca en Chepo

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 220 paquetes rectangulares de presunta sustancia ilícita fueron decomisados por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) durante una operación desarrollada en el distrito de Chepo, como parte de las acciones contra el narcotráfico.

De acuerdo con el informe oficial, la operación fue ejecutada por agentes antidrogas del Senafront tras recibir información de inteligencia, lo que permitió la interceptación de un vehículo tipo volquete en el puesto de control de Bayano. El camión transportaba tucas de madera teca, en cuyo interior se encontraban ocultos los paquetes.

Tras el hallazgo, se realizaron las coordinaciones con la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Panamá, que procedió con la diligencia de allanamiento y registro. Como resultado, se confirmó que la sustancia estaba oculta dentro de cuatro tucas de madera, las cuales habían sido modificadas para camuflar los paquetes.

Durante la operación fueron aprehendidos dos ciudadanos panameños, ambos de sexo masculino. Además, se decomisó un envoltorio plástico transparente con hierba seca, que se presume sea sustancia ilícita, así como dos teléfonos celulares.

Las autoridades también incautaron una cantidad indeterminada de tucas redondas de madera teca, las cuales formaban parte del cargamento utilizado para el ocultamiento de la presunta droga.

Senafront informó que los trámites legales correspondientes ya fueron iniciados y que el caso quedó a órdenes del Ministerio Público para las investigaciones de rigor.