¡Vuelve la Calle Latina! Vía Argentina vibrará al ritmo de la salsa, gastronomía y el sabor ¿Cuándo será?

Ciudad de Panamá, Panamá/La salsa, la cultura y el emprendimiento local volverán a tomarse Vía Argentina con una nueva edición de "Nuestra Calle Latina", un evento que se desarrollará los días 27 y 28 de diciembre en el Parque Andrés Bello, en el corregimiento de Bella Vista, como parte de una propuesta que busca rescatar la esencia del género salsero y convertir los espacios públicos en puntos de encuentro comunitario y resaltar a Panamá como una capital salsera.

El cantante y productor panameño Alberto Gaitán, impulsor de la iniciativa junto a su hermano, destacó que la Calle Latina nació como una forma de devolverle protagonismo a la salsa dura y acercarla nuevamente a las calles, los barrios y las nuevas generaciones.

“La salsa no es que se ha ido, porque siempre ha estado en el corazón”, señaló, al explicar que cada vez más jóvenes están reconectando con el género.

La jornada arrancará el viernes 27 de diciembre con el Happy Local Market, desde las 3:00 p.m. hasta las 9:00 p.m., con entrada gratuita. Durante este día, los asistentes podrán disfrutar de artesanías, productos locales, opciones gastronómicas y regalos navideños, en un ambiente pensado para apoyar a emprendedores y cerrar el año con una experiencia cultural distinta.

El evento principal se llevará a cabo el sábado 28 de diciembre, con el Asalto Navideño, que se desarrollará entre 2:00 p.m. y 8:00 p.m.. La entrada tendrá un costo de $5.00, consumible dentro del evento. La programación incluye gastronomía, bebidas, presentaciones artísticas y música en vivo, con una orquesta que animará al público a bailar salsa en pleno parque.

Gaitán explicó que la Calle Latina ha crecido de forma orgánica, impulsada por la respuesta del público, que llega desde temprano, participa activamente y convierte cada edición en una experiencia colectiva. “Panamá es la meca de la salsa”, subrayó, al resaltar el legado histórico del país y la respuesta que ha tenido el proyecto tanto a nivel local como internacional.

Además del componente musical, el evento mantiene un enfoque comunitario.

En esta edición, los organizadores trabajan en mejoras para el Parque Andrés Bello, incluyendo adecuaciones pensadas para el disfrute de las mascotas, con el objetivo de que cada jornada deje un impacto positivo en el espacio público y en los residentes del área.

"Y en el Parque Andrés Bello vamos a hacer el parque de perros", afirmó.

"Nuestra Calle Latina" también se ha consolidado como una plataforma que dinamiza la economía local, al integrar mercados, artistas, emprendedores y comerciantes informales, generando movimiento económico y oportunidades para distintos sectores.

Con esta nueva edición, el proyecto busca reafirmar su esencia: un evento hecho para la gente, que apuesta por la cultura, la música y la convivencia, y que continúa posicionándose como una de las propuestas urbanas más representativas del movimiento salsero en Panamá.

