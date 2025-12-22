Una casa en Brisas del Golf guarda 70 nacimientos y celebra la Navidad con identidad panameña

La responsable de esta tradición es Gina, una panameña apasionada por el folclore y las costumbres navideñas, quien ha convertido su vivienda en un recorrido lleno de fe, arte y cultura.

Panamá/En la barriada Quintas de Monticello N.º 2, en Brisas del Golf, la Navidad no se vive solo con luces y adornos. En una de sus casas, cada rincón cuenta una historia distinta, pero todas tienen un mismo mensaje: la celebración del nacimiento del Niño Jesús, representado a través de más de 70 nacimientos cuidadosamente distribuidos por todo el hogar.

La responsable de esta tradición es Gina, una panameña apasionada por el folclore y las costumbres navideñas, quien ha convertido su vivienda en un recorrido lleno de fe, arte y cultura.

“En nuestra casa nos gusta mucho el tema del folclore y definitivamente celebrar la llegada de nuestro Salvador para nosotros es muy importante”, expresó.

Entre las piezas más llamativas se encuentra un nacimiento de marcado estilo panameño, que integra escenas propias de la identidad nacional. Gina explicó que, aunque ella no elabora las figuras, sí se encarga de armarlas con dedicación. Las piezas son creadas por la artesana Alejandra Vega, residente en Volcán, quien desde hace aproximadamente siete años confecciona figuras inspiradas en el folclore del país.

“Ella es realmente la artesana. Nos ha estado haciendo piezas relacionadas con el trabajo, el palo encebado, la elaboración de los almojábanos y hasta los tres Reyes Magos llevando frutas al Niño”, detalló.

La colección no se limita a un solo espacio. En la casa, cada rinconcito alberga un nacimiento distinto. Algunos son tradicionales, otros reflejan estilos internacionales, pero todos mantienen el mismo significado.

“Tenemos alrededor de 70 nacimientos que hemos ido coleccionando a través de los años. Cada vez que viajamos tratamos de traer uno de algún lugar, y las personas que saben que los coleccionamos también nos los regalan con mucho cariño”, contó Gina.

Incluso una villa navideña de estilo nórdico forma parte de la decoración, y dentro de ella hay una pequeña iglesia con su propio nacimiento, una forma de recordar, dice, que, más allá de los estilos, lo principal sigue siendo la llegada del Señor.

En tiempos donde la Navidad suele asociarse al consumo, esta casa en Brisas del Golf se convierte en un testimonio de fe, tradición y memoria familiar, donde cada nacimiento refuerza el verdadero significado de estas fechas: el nacimiento del Niño Dios, del Niño Jesús, centro y esencia de la celebración navideña.

Con información de Meredith Sarracín.