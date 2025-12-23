La otra realidad de diciembre: personas en calle y un albergue que no da abasto

Uno de los mayores problemas actuales es el alto costo de los medicamentos , especialmente los relacionados con la salud mental.

Ciudad de Panamá, Panamá/Cientos de personas en situación de calle continúan enfrentando una dura realidad en el país. Adultos mayores, mujeres, niños y personas con problemas de adicción o salud mental acuden diariamente al Hogar y Centro de Atención San Juan Pablo II en busca de ayuda básica para sobrevivir.

Según explicó Ariel López, representante del centro, actualmente se atiende a unas 120 personas al día, quienes reciben desayuno, acceso a duchas, ropa, calzado y participan en actividades de orientación, motivación y atención psicológica. El objetivo, señaló, no es solo entregar alimentos, sino acompañar procesos de rehabilitación e inserción social, motivando a los beneficiarios a ingresar a centros de recuperación cuando es posible.

El albergue también acoge a adultos mayores rescatados de las calles, así como a personas derivadas desde hospitales tras sufrir accidentes y que no cuentan con familia ni recursos económicos. Incluso, algunos residentes no han podido ser identificados formalmente hasta la fecha. López advirtió que existen casos de abandono, donde personas son dejadas en sillas de ruedas frente al centro durante la madrugada.

Además, el hogar enfrenta un nuevo desafío con la migración en retorno, recibiendo a mujeres con niños pequeños, a quienes se les brinda apoyo humanitario y orientación para continuar su trayecto.

Uno de los mayores problemas actuales es el alto costo de los medicamentos, especialmente los relacionados con la salud mental. López detalló que el centro debe invertir entre 500 y 600 dólares semanales en medicinas recetadas por psiquiatras, indispensables para evitar descompensaciones graves en los pacientes.

Aunque la alimentación diaria ha podido sostenerse gracias a donaciones, el llamado principal es al apoyo económico para cubrir gastos médicos y el mantenimiento de las cuatro casas que administra la organización.

Las personas interesadas en colaborar pueden hacerlo mediante la cuenta corriente del Banco General a nombre del Centro de Atención San Juan Pablo II, número 0379011154298. Los aportes permitirán garantizar la atención médica y el bienestar de cerca de 50 adultos mayores que actualmente dependen de estos tratamientos.

Desde el hogar recalcan que toda ayuda representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida de quienes han sido invisibilizados y brindarles una segunda oportunidad.

Con información Heady Leane Morán