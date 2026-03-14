Consumidores acuden a Merca Panamá a abastecerse de legumbres; precios continúan al alza

Ciudad de Panamá./Este fin de semana, coincidiendo con la quincena, los consumidores se preparan para abastecerse en lugares como Merca Panamá y otros mercados locales, con el objetivo de enfrentar el aumento de precios que afecta a varios productos esenciales.

Un consumidor entrevistado por TVN señaló que no puede anticipar el aumento de los precios porque compra a diario. "No puedo comprar para tener guardado, que si fuera así lo haría con mucho gusto; compro diario para dos o tres días", explicó.

Por su parte, los comerciantes de legumbres también se han visto obligados a ajustar sus precios para facilitar las compras, pese al alza en los costos de productos como el pepino, la cebolla y el tomate. "Tratamos de poner un precio más económico para que el consumidor pueda llevarse lo necesario", indicó una vendedora.

Algunos rubros mantienen precios elevados. Por ejemplo, la libra de pepino, que antes costaba entre 0.50 y 0.75 centavos, ahora alcanza el dólar, mientras que el tomate se vende a 1.25 la libra. La cebolla, uno de los pocos productos con ajuste en sus precios, se comercializaba a 1.75 y ahora está entre 0.75 y 0.80 centavos la libra.

A pesar de estos aumentos, los comerciantes han notado una mayor afluencia de clientes en los días cercanos a la quincena.

Con información de Heady Morán.