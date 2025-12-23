Centros comerciales registran aumento de hasta 11% en la afluencia en compras de fin de año

El turismo de compras también ha tenido un papel relevante en este desempeño.

Panamá cierra el año con un balance positivo en el movimiento comercial, impulsado por un aumento sostenido en la afluencia a los centros comerciales, especialmente durante las fiestas de fin de año.

Así lo dio a conocer Bonny Sánchez, presidenta de la Asociación de Centros Comerciales de Panamá (Apacecom), al presentar un balance del comportamiento del sector durante 2025.

Desde inicios de año, la asociación se trazó como meta fortalecer a Panamá como centro de compras de la región, un objetivo que, según Sánchez, ha mostrado avances importantes. El incremento en el tráfico comercial se reflejó no solo en diciembre, sino también en octubre, con eventos de alto impacto como el Black Weekend, que dinamizaron el consumo.

De acuerdo con el balance general, el mes de diciembre registra un aumento promedio de entre 8 % y 11 % en la afluencia, aunque las cifras varían según cada centro comercial.

Algunos complejos reportan incrementos más moderados, mientras que otros alcanzan hasta un 15 % más de visitantes en comparación con el mismo periodo del año anterior. “Llevamos un balance muy positivo para el mes de diciembre”, afirmó Sánchez, al destacar que este crecimiento evidencia un mayor movimiento comercial y una activación del consumo.

En términos absolutos, el impacto es significativo. Como ejemplo, Sánchez mencionó que Los Andes Mall registra un tráfico mensual regular de unas 600 mil personas, pero proyecta cerrar diciembre con cerca de un millón de visitantes, lo que representa un salto importante en la afluencia. En el interior del país, aunque el comportamiento es más moderado, también se ha observado un incremento de hasta 5 % en el tráfico, consolidando un mes con resultados favorables a nivel nacional.

El turismo de compras también ha tenido un papel relevante en este desempeño. Aunque aún no se cuenta con cifras oficiales de la asociación, Sánchez aseguró que el consumo de visitantes extranjeros es evidente, sobre todo en centros comerciales con trayectoria en la atención al turismo. “Se percibe y se siente”, señaló, al indicar que, con base en experiencias previas como el Black Weekend, el tráfico de turistas suele aumentar alrededor de 10 % frente a un periodo regular.

De acuerdo con la empresaria, la mayoría de estos visitantes provienen de Centroamérica, especialmente de países vecinos como Colombia y Costa Rica, aunque también se ha registrado mayor presencia de turistas de otros mercados.

Esto responde a las estrategias de promoción impulsadas por la asociación mediante caravanas y campañas como Promtur, que han llegado a destinos como México, Guatemala y Argentina para promover a Panamá como destino de compras.

"Hemos hecho varias caravanas para impulsar el turismo en otras regiones cercanas", señaló.

Otro aspecto clave del cierre de año ha sido la generación de empleo, tanto formal como eventual. Sánchez resaltó que diciembre representa un aporte importante del sector comercial a la economía, al abrir oportunidades laborales temporales y actividades informales vinculadas a la temporada, como envoltura de regalos, ventas de productos estacionales y bazares navideños. Estas dinámicas permiten a muchas familias mejorar sus ingresos en un mes de alto consumo.

En cuanto a los productos con mayor demanda, el comportamiento se mantiene dentro de lo esperado para la época, con un liderazgo claro del vestuario, juguetes y regalos, asociados al consumo personal, familiar y a las tradiciones propias de las fiestas.

Sánchez reconoció que 2025 ha sido un año retador, pero destacó que la tendencia al consumo observada en los últimos meses genera expectativas positivas para el inicio del próximo año. El objetivo, explicó, es mantener estabilidad en el primer cuatrimestre, apoyados en estrategias conjuntas entre el sector público y privado.

También se refirió al desafío que representa el crecimiento de las compras en línea, una modalidad que, lejos de ser descartada, se ha integrado progresivamente a la oferta de los comercios físicos.

La dirigente señaló que cada vez es más común que los clientes compren en plataformas digitales y retiren sus productos en tienda o los reciban en sus hogares. “Es la tendencia”, afirmó, subrayando la necesidad de adaptarse, reinventarse y ofrecer servicios híbridos que respondan a los nuevos hábitos de consumo.

Este comportamiento se registra luego de que más de 500 mil personas recibieron sus ahorros de Navidad por un monto de $272 millones por parte de las entidades bancarias que conforman el Sistema Bancario Nacional (SBN), lo que representó un crecimiento de 11% o $28 millones adicionales en cuentas de ahorro de Navidad.

