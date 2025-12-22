Se reprograma vuelo de retorno voluntario de migrantes venezolanos desde Panamá

El vuelo no ha podido despegar debido a que aún se está a la espera de las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades venezolanas.

Ciudad de Panamá/Un total de 60 migrantes venezolanos no lograron retornar este lunes desde Panamá hacia Caracas en un vuelo directo de retorno voluntario, luego de que la operación fuera reprogramada sin una fecha definida, informó el Ministerio de Seguridad.

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, explicó que la suspensión del vuelo obedeció a inconvenientes logísticos y a la falta de autorizaciones necesarias para concretar la salida.

“Había un asunto con la logística y las autorizaciones. Estoy convencido de que ese vuelo se va a dar, pero tomará un tiempo más”, indicó el canciller.

Martínez-Acha detalló que el vuelo no ha podido despegar debido a que aún se está a la espera de las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades venezolanas.

🔗Puedes leer: Panamá formaliza su adhesión como Estado asociado al Mercosur y se ofrece como hub logístico y comercial

El pasado jueves, el presidente de la República, José Raúl Mulino, había anunciado durante su conferencia semanal que este lunes se realizaría el vuelo de retorno voluntario de migrantes venezolanos, con salida directa desde Panamá hacia Caracas; sin embargo, la operación no se concretó.

Sobre el tema, el vicecanciller Carlos Guevara Mann señaló que la situación responde a un contexto internacional complejo que requiere manejo cuidadoso.

“Hay una situación internacional que no es ajena a nadie, y son asuntos que deben atenderse con cautela y con prudencia, sobre todo para salvaguardar el bienestar de las personas que están siendo repatriadas”, expresó.

En paralelo, durante su participación en la cumbre del Mercosur, el presidente Mulino manifestó su respaldo a Edmundo González, a quien señaló que le habría gustado ver participando en representación de Venezuela en la mesa del bloque regional.

Con información de Elizabeth González