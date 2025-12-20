Panamá formaliza su adhesión como Estado asociado al Mercosur y se ofrece como hub logístico y comercial

El mandatario resaltó que Panamá mantiene 576 frecuencias aéreas semanales que conectan 42 ciudades con países miembros y asociados del bloque, además de su fortaleza portuaria y el canal de Panamá.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, formalizó este sábado el depósito del documento de adhesión de Panamá como Estado asociado al Mercosur, durante su intervención en la cumbre del bloque regional, destacando que se trata de una decisión estratégica en los ámbitos social, cultural y económico.

En su discurso, Mulino subrayó que Panamá no busca competir con los países del Mercosur, sino complementarlos, aprovechando su posición geográfica, su conectividad aérea y marítima, y su plataforma logística. “No somos competencia para la región. Somos un complemento para todos ustedes, posibilitando que sus productos lleguen a los mercados más diversos”, afirmó.

El mandatario resaltó que Panamá mantiene 576 frecuencias aéreas semanales que conectan 42 ciudades con países miembros y asociados del bloque, además de su fortaleza portuaria y el canal de Panamá, dos de cuyos principales puertos figuran entre los más grandes de América Latina. Añadió que el país busca convertirse en un socio estratégico para agregar valor a materias primas e ingresar a nuevos mercados de forma más eficiente.

Mulino también defendió su modelo económico, señalando que la mejor forma de combatir la pobreza es mediante la generación de riqueza, la apertura económica y un Estado menos burocrático, sin dejar de reconocer que existen regiones que requieren una mayor presencia estatal para avanzar en su desarrollo.

Durante su intervención, el presidente informó que Panamá destinará cerca de 11 mil millones de dólares en inversión pública para 2026, lo que representa casi un tercio del presupuesto nacional, y mencionó proyectos estratégicos como el reservorio de Río Indio y la construcción de un gasoducto asociado al Canal.

En el plano político, Mulino destacó que la adhesión de Panamá al Mercosur fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, lo que, según dijo, otorga legitimidad política al proceso de acercamiento con el bloque. Además, reiteró que la integración regional debe avanzar de la mano del respeto a la democracia.

El presidente también lamentó la suspensión de Venezuela del Mercosur, señalando que la falta de institucionalidad democrática ha tenido un impacto directo en la migración masiva de ciudadanos de ese país, fenómeno que, afirmó, ha afectado a toda la región.

Mulino concluyó reafirmando que Panamá se acerca al Mercosur “con respeto y vocación de aporte”, apostando por una integración regional basada en el diálogo, la democracia y la cooperación para el desarrollo.