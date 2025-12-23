Bernardo Meneses no obtiene casa por cárcel; juez mantiene detención provisional

Tras conocerse la decisión, el defensor particular anunció la interposición de un recurso de apelación contra la medida cautelar. La audiencia para resolver dicho recurso fue programada para el próximo 15 de enero.

Bernardo Meneses, exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), continuará bajo detención provisional luego de que un juez de garantías negara la solicitud de su defensa para sustituir la medida cautelar, en el marco de una investigación por enriquecimiento injustificado.

La decisión se adoptó durante una audiencia de solicitud de sustitución de medidas cautelares, celebrada este martes en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, ubicadas en Plaza Ágora. En la diligencia, el juzgador negó la petición de la defensa técnica, que buscaba reemplazar la detención provisional por retención domiciliaria.

Según expuso el tribunal, se mantienen las circunstancias que motivaron la imposición de la medida cautelar más severa. Además, el juez indicó que los elementos de vinculación se han fortalecido y que persisten los riesgos procesales, entre ellos la posible afectación de medios de prueba, así como la naturaleza del delito investigado, factores que no han variado desde la imposición inicial de la medida.

En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal superior anticorrupción Azucena Aisprúa, mientras que la defensa técnica del imputado estuvo a cargo del abogado Ángel Álvarez.

Tras conocerse la decisión, el defensor particular anunció la interposición de un recurso de apelación contra la medida cautelar. La audiencia para resolver dicho recurso fue programada para el próximo 15 de enero, a las 8:00 a.m., en la sala 2 del Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.

El caso tiene su origen en una auditoría preliminar realizada por la Contraloría General de la República, la cual detectó múltiples irregularidades en la administración del Ifarhu durante el quinquenio pasado, dando pie a la investigación penal en curso.

El Caso

El caso tiene su origen en una auditoría preliminar de la Contraloría General de la República, la cual detectó irregularidades en la administración de fondos públicos del Ifarhu durante el quinquenio 2019-2024, periodo en el que Meneses estuvo al frente de la institución.

Meneses tras ser denunciado por el contralor Ariel Flores por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Además, enfrenta otra investigación por supuestas anomalías en la entrega de auxilios económicos, uno de los programas más cuestionados durante su gestión.

Pese a su situación judicial, Meneses se postuló desde prisión a la segunda vicepresidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Democrático (PRD), lo que ha generado reacciones encontradas tanto dentro del colectivo como en la opinión pública.