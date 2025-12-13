Partido Popular: Cirilio Salas gana la presidencia para el período 2025-2030

La Junta de Escrutinio será instalada a partir de las 11:30 a.m. , una vez avance el proceso de votación, conforme al reglamento interno del partido, según informó el Tribunal Electoral.

Ciudad de Panamá/El Partido Popular (PP) celebró este sábado 13 de diciembre su Congreso Nacional Ordinario, en el que se escogieron las nuevas autoridades nacionales que dirigirán el colectivo durante los próximos cinco años.

Cirilo Salas fue elegido presidente del Partido Popular durante los comicios celebrados el sábado 13 de diciembre en el Hotel El Panamá. En la misma jornada, José César Caicedo fue designado como vicepresidente del colectivo.

José César Caicedo es hijo de César Caicedo, quien es investigado en la Operación Nodriza por presunto narcotráfico.

Le puede interesar: Nave con bandera panameña es atacada por un dron militar en puerto de Ucrania; AMP monitorea el incidente

Cirilo Salas, quien actualmente es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlance) obtuvo 380 votos de un total posible de 477, en una elección en la que participó el 86 % de los delegados habilitados. De los 552 delegados inscritos, 477 ejercieron su derecho al voto durante el Congreso Nacional Ordinario.

Daniel Brea, quien buscaba la reelección, deberá entregar el cargo a Salas tras concluir su gestión.

Martín Torrijos, excandidato presidencial del Partido Popular en 2024 estuvo presente en la jornada.

El Partido Popular cuenta con 21.305 miembros inscritos. La nueva directiva, electa este 13 de diciembre, tendrá a su cargo conducir al partido hacia las elecciones generales de 2029.

Otros contenidos que puede leer: