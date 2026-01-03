Ucrania ordena evacuar a 3.000 niños y a sus padres de dos regiones

Ucrania ordenó la evacuación de 3.000 niños y de sus padres de las localidades situadas en la línea del frente en las regiones de Zaporiyia y Dnipró, donde las tropas rusas han registrado avances, informó el viernes un ministro ucraniano.

"Debido a la difícil situación de seguridad, se tomó la decisión de evacuar por la fuerza a más de 3.000 niños y a sus padres de 44 localidades en primera línea en las regiones de Zaporiyia y Dnipró", declaró en Telegram el ministro de Reconstrucción, Oleksiy Kuleba.

Las evacuaciones también se están llevando a cabo en la región norte de Chernígov, que limita con Bielorrusia, aliada de Moscú y objetivo de bombardeos rusos, añadió.

"En total 150.000 personas fueron evacuadas de las zonas de primera línea hacia regiones más seguras desde el 1 de junio. Entre ellas casi 18.000 niños y más de 5.000 personas con movilidad reducida", señaló Kuleba.

Las fuerzas de Moscú, que invadieron Ucrania en febrero de 2022, han ido avanzando lentamente por la región industrial de Dnipró.

En la región sur de Zaporiyia, los avances rusos fueron menos frecuentes que en el este en conflicto, pero se aceleraron en los últimos meses.

Rusia afirma haber capturado nuevos asentamientos en ambas regiones.