Entró por una fractura y ahora está en coma: familia denuncia presunta negligencia médica en Colón

Colón/La familia de Sara Elizabeth de la Rosa, una joven de 22 años, presentó este viernes 2 de enero una denuncia ante la Fiscalía Regional de Colón por presunta negligencia médica, luego de que la paciente ingresara a un centro hospitalario por una fractura en la pierna y actualmente se mantenga en estado crítico, en coma y recluida en cuidados intensivos en el Hospital Manuel Amador Guerrero.

Según relató su madre, Sara González de la Rosa, la joven se encontraba en la ciudad de Panamá celebrando su cumpleaños, el pasado 20 de noviembre, cuando sufrió una caída producto de las lluvias, lo que le ocasionó una lesión en una pierna. Inicialmente fue llevada a una clínica privada, pero al no contar con equipo de radiografía, fue trasladada al Hospital San Miguel Arcángel, en San Miguelito, donde, asegura, no recibió atención médica oportuna tras varias horas de espera.

Ante esta situación, la familia decidió trasladarla a la provincia de Colón, donde fue evaluada en una clínica local y posteriormente referida al Hospital Manuel Amador Guerrero, al no contar con un ortopeda disponible. En ese centro hospitalario, los médicos confirmaron la lesión y le colocaron una férula, enviándola a casa mientras se daba seguimiento a su evolución.

No obstante, tras varias reprogramaciones médicas por traslados internos del hospital y días festivos, los especialistas determinaron que la joven debía ser operada, procedimiento que se realizó el 19 de diciembre. De acuerdo con el testimonio de la madre, tras despertar de la cirugía, la paciente comenzó a presentar fuertes dolores de cabeza persistentes, síntomas que continuaron durante varios días.

Aunque la joven informó sobre estos malestares, fue dada de alta el 21 de diciembre, bajo el argumento de que los síntomas podían estar relacionados con la anestesia. Sin embargo, los dolores se intensificaron y se sumaron episodios de fiebre alta, lo que obligó a múltiples reingresos hospitalarios.

El 23 de diciembre, la condición de Sara se agravó considerablemente. Presentó fiebre cercana a los 40 grados, temblores, adormecimiento de las manos y alteraciones visibles, lo que motivó su hospitalización inmediata. Horas después, la joven dejó de respirar por sí sola, fue entubada de urgencia y trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde permanece desde el 24 de diciembre.

La madre señaló que, hasta el momento, no existe un diagnóstico claro y definitivo. Entre las hipótesis médicas mencionadas estarían dengue, meningitis o una posible infección bacteriana adquirida durante el procedimiento quirúrgico, situación que, asegura, ha generado gran incertidumbre en la familia.

Ante la gravedad del caso, la familia decidió interponer una denuncia formal por delitos culposos, solicitando que se investigue el manejo médico brindado a la paciente. Actualmente, Sara Elizabeth de la Rosa permanece en estado grave, mientras sus familiares esperan respuestas oficiales sobre su condición y el avance de las investigaciones.

Con información de Néstor Delgado