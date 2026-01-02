Más de 150 jueces comunitarios toman posesión de su cargo

La Ley 467 de 2025, promulgada el 24 de abril de ese año y que subroga la Ley 16 de 2016, establece la Justicia Comunitaria de Paz y atribuye al Mingob la organización y funcionamiento progresivo de esta jurisdicción especial en todo el país.

Más de 150 jueces comunitarios de distintas provincias del país tomaron posesión de sus cargos durante un acto oficial realizado en el Palacio de Gobierno, en el Casco Antiguo, como parte del fortalecimiento de la justicia comunitaria a nivel nacional.

Los nuevos jueces comunitarios, quienes ejercerán funciones en las Casas Comunitarias donde se requieran nombramientos interinos, se presentaron desde las 7:00 de la mañana para completar el proceso administrativo ante la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno (Mingob). Entre los documentos entregados figuraron el certificado de idoneidad, diploma de abogado, copia de la cédula de identidad personal y hoja de vida.

Durante el encuentro, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, manifestó que la institución busca convertirse en un modelo de gestión de despacho, destacando el papel clave que deben desempeñar los jueces comunitarios en la resolución de conflictos locales. “Deseamos que los jueces comunitarios sean quienes resuelvan los problemas comunitarios, para que se sienta ese control y la presencia del Estado en las comunidades”, expresó.

Montalvo señaló además la necesidad de poner orden en los corregimientos, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad y seguridad a la población. Anunció que durante los primeros tres meses del año se realizarán recorridos por los juzgados comunitarios, a fin de evidenciar cambios y una transformación en la justicia comunitaria.

Por su parte, Mitzury Ortega de García, jueza de paz del corregimiento de Llano Grande, distrito de La Pintada, provincia de Coclé, expresó sentirse orgullosa de haber sido tomada en cuenta por el Mingob para ejercer el cargo por un periodo de seis meses, tal como lo establece la ley. Indicó que continuará velando por la seguridad de su comunidad y resolviendo los conflictos de forma pacífica y de buena fe.

En tanto, Emilsa Espinosa, del corregimiento de Santo Domingo y Santa Marta, distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí, destacó la importancia de la labor impulsada por la ministra de Gobierno, al considerar que la función de los jueces de paz comunitarios debe ser esencialmente conciliadora, para garantizar la paz y la convivencia entre los habitantes.

Espinosa añadió que este proceso de escogencia permitirá la integración de más jueces comunitarios, facilitando una atención inmediata a los conflictos locales y evitando que estos escalen a otras instancias judiciales.

