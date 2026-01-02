María Cristina Chen Stanziola es electa nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia

Panamá/Después de más de tres horas de reunión, el pleno eligió a María Cristina Chen Stanziola como nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia, para el período 2026–2027.

Chen Stanziola actualmente se desempeña como magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá.

Tiene una amplia formación académica: es doctora en Derecho por la Universidad Católica Santa María La Antigua, con la distinción Summa Cum Laude, y también doctora en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social por la Universidad de Salamanca en España. Asimismo, cuenta con maestrías en derecho mercantil, procesal y tributario, así como diversas especializaciones en áreas como asesoría jurídica de empresas, mediación, docencia superior y justicia constitucional.

Agurto y Villalobos fueron designados por el presidente José Raúl Mulino y ratificados posteriormente por la Asamblea Nacional. Agurto Ayala irá a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral, en reemplazo de Cecilio Cedalise, mientras que Villalobos Jaén será parte de la Sala Primera de lo Civil, en sustitución de Ángela Russo.

La elección se dio este viernes 2 de enero cuando tomaron posesión de su cargo los magistrados Gisela Agurto Ayala y Carlos Ernesto Villalobos, quienes fueron votos claves en esta elección.